Petra Martínez llega al Bergidum con 'La señorita Doña Margarita' un monólogo lleno de ingenio y mala leche sobre la importancia de la educación

Petra Martínez ofrece en 'La señorita Doña Margarita' una reflexión, con mucho ingenio y muy mala leche, sobre la importancia de la educación para crear ciudadanos libres, inteligentes y analíticos. La función llegará al Bergidum el viernes, 29 de octubre (20.30 horas). Previamente, la actriz y Juan Margallo, director de la función, dejarán sus manos impresas para la acera del teatrom en un acto abierto que tendrá lugar a las 18.00 horas. Juan y Petra forman una de las parejas más queridas de la escena española con una trayectoria de más de medio siglo en el teatro, desde que se conocieron en el mítico grupo independiente Tábano a finales de los años sesenta.

La histórica pareja del teatro español compuesta por Juan Margallo y Petra Martínez (ahora popular, tras décadas de trabajo en escena, por su papel en la serie 'La que se avecina') ofrece en 'La señorita Doña Margarita' un monólogo del escritor, director, poeta y cineasta brasileño Roberto Athayde que se articula como la delirante lección que una singular profesora imparte a su mudo alumnado adolescente, un grupo de jóvenes que empiezan, o deberían empezar, a tomar conciencia de sí mismos y del mundo que habitan.

La señorita Doña Margarita es maestra. Autoritaria, ecologista, ególatra, violenta, sensible, cariñosa y muchas otras cosas, trata de iniciarnos en el mundo de los adultos. Por tanto, el mundo de la alfabetización informática, el who is who, o reconocer que no somos nada, forma parte del bagaje que Doña Margarita quiere transmitirnos para prepararnos para «la vida moderna».

En una atmósfera de humor surrealista y desatado, bien recreada en el escenario por el director Juan Margallo y bien aprovechada en la interpretación por una Petra Martínez con innegables dotes cómicas, el espectador advertirá enseguida la descorazonadora sinrazón que rige muchas veces los procesos de enseñanza.

'La Señorita Doña Margarita' es un texto que se presta a dialogar sobre la situación actual en España. Comprobar las similitudes y diferencias del sistema del que habla la protagonista en comparación nuestra realidad cotidiana.

De esta forma, después de cada función, Petra Martínez y el director, Juan Margallo, compartirán un encuentro con el público asistente a cada representación en el que abrirán un diálogo con el espectador. Ahí, ellos participarán al público de su dilatada experiencia teatral, compartirán las anécdotas de su trayectoria, y debatirán con los asistentes acerca de las noticias de actualidad.

Petra Martínez se inició en el teatro a finales de los años sesenta con la obra 'Castañuela 70', del grupo Tábano y 'Las madres del cordero'. Tras participar en colectivos teatrales como El Palo, El Búho y El Gayo Vallecano, en 1985 fundó la compañía Uroc Teatro junto a Juan Margallo. Ha sido dirigida en cine por directores como Marsillach, José Luís García Sánchez, Manuel Gutiérrez Aragón, Jaime Rosales o Pedro Almodóvar. En televisión se ha hecho popular interpretando a Fina Palomares en la serie 'La que se avecina'. Pareja en la vida real del también actor, director y autor Juan Margallo, considerado por algunos especialistas uno de los ejes vertebrales del teatro independiente en España. Participó en la fundación de grupos teatrales independientes como Tábano y El Gayo Vallecano o, más tarde, Uroc Teatro. Ha sido galardonado en dos ocasiones con el Premio Max de las Artes Escénicas y con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2011).