¡Perros al agua!

Con el fin de la temporada de baño el Ayuntamiento de Ponferrada dedica, por tercer año consecutivo, una jornada a unos bañistas muy especiales, peludos y de cuatro patas. Han sido, como viene siendo habitual, en las piscinas municipales de Flores del Sil que se han llenado durante todo el día de perros «de diversas razas, de todos los colores y tamaños», explicó Natalia Ramos, de la APA Peludines Sin Suerte, que colabora en esta acción junto al Banco de Alimentos para Mascotas de Ponferrada.

Hasta las 17.30 horas habían pasado por las instalaciones cerca de medio centenar de canes que no han parado de jugar, correr y refrescarse en las diferentes piscinas.«De momento no ha habido ningún incidente entre ellos y están todos contentos y felices en el agua, aunque alguno no se quiere meter», indicó Ramos.

La iniciativa ha llamado la atención de gente no solo de la comarca berciana, sino de diferentes puntos de la provincia leonesa, como Astorga o Trobajo del Camino, y desde las dos entidades colaboradoras han pedido que algún otro municipio del Bierzo se una a este tipo de acción, como por ejemplo Cabañas Raras, que cierra las piscinas el día 17 de septiembre, «porque igual hoy mucha gente al ser laborable no ha podido venir».

Con la entrada, se ha entregado a los dueños de los perros una guía de viaje para que sepan qué hoteles y restaurantes son «dog friendly». Además, parte de lo recaudado se destinará a gastos de personal del Ayuntamiento y el resto para ayudar al Banco de Alimentos para Mascotas para la compra de piensa y a la APA Peludines Sin Suerte para pagar veterinario y otros gastos.

Asimismo, en las instalaciones se han colocado tres stand, uno de ellos con las fotos de algunos de los perros del albergue canino municipal que buscan un hogar -en el caso de Peludines Sin Suerte tienen 26- y los otros dos de las dos asociaciones para recaudar fondos.