Las periodistas Carolina Prada e Isabel Jiménez presentan su primer libro en Ponferrada

El libro imposible acogerá el próximo sábado, 3 de junio, a las 19 horas la presentación del libro 'Canciones de Buen Rollo', de la periodista berciana Carolina Prada y la periodista Isabel Jiménez Moya.

En este libro, publicado por Sílex Ediciones, la protagonista es la música y, en especial, su poder para mejorar el estado de ánimo del que la escucha. Las autoras proponen un recorrido sónico y vital a través de 137 temas vinculados con anécdotas, recuerdos y ocurrencias de las autoras, con un denominador común: su capacidad de sanar heridas y enderezar un mal día. El escritor y periodista musical Fernando Navarro prologa esta banda sonora, con portada e ilustraciones interiores de la artista gráfica Gemma de Castro.

El volumen está ya a la venta en librerías de toda España y en las plataformas de compra online.

Canciones de Buen Rollo no es una enciclopedia musical. Tampoco es un manual de autoayuda. No es un ensayo ni es autoficción. En palabras de sus autoras, «podría definirse como un libro bastardo y mestizo, escrito desde el apasionamiento y la óptica del fan, donde reina el eclecticismo ¡Ortodoxos abstenerse!».

En sus páginas conviven en buena vecindad Serrat, Siniestro Total, David Bowie, Joan Jett, Metallica, Raffaella Carrà, The Kinks, Los Enemigos, Etta James, François Hardy, Raphael, Gloria Gaynor, Leonard Cohen, Marisol, Sam Cooke, Texas, Lou Reed, The Buzzcocks, Conchita Bautista, Rosendo, Édith Piaf, The Beatles o Cyndi Lauper, entre muchos otros.

Se trata de un libro generacional, y al mismo tiempo muy personal. Su inspiración surge de programas de radio y televisión tan legendarios como La bola de cristal, Diario Pop o Xabarín Club, de esas cintas de grabación casera que sonaban en el radiocasete del coche familiar y de muchas personas con las que las autoras comparten memoria musical.

Por él desfilan amistades, amores adolescentes, desengaños de juventud, cretinos con buen gusto musical o amantes inesperados. También el estrés del día a día, rebeldías, baches, dudas, aciertos o subidones de autoestima. Triunfos y fracasos con un denominador común: la música como trasfondo. A veces como refugio, como un salvavidas al que agarrarse cuando sube la marea; otras como un instante de euforia inagotable, celebración y desenfreno.

Un libro que nace de un blog

«¿Puede una canción salvarte la vida? Nosotras creemos que sí, o como mínimo de algún que otro mal rato», comenta Isabel Jiménez, que fundó en 2011 el blog Canciones de Buen Rollo (CBR) con ese propósito, al que un año después se incorporó Carolina Prada. Esta bitácora cuenta ya con más de una década de vida y 500 publicaciones, cada una dedicada a un tema que, como en el libro, destaca por su impacto positivo en el estado de ánimo. Es ahí donde se encuentra el germen de esta recopilación de canciones, vertebrados en ocho capítulos, cada uno con una lista de reproducción con las canciones de las que se habla en él, así como las versiones a las que se hacen referencia. Las listas pueden escucharse a través de Spotify, escaneando los códigos incluidos en el propio volumen o en el perfil de Canciones de Buen Rollo en esta plataforma