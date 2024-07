Cómo perder una cartera con 2.000 euros en Ponferrada y recuperarla intacta

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 12 de julio 2024, 08:19 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El pasado día 30 de mayo un vecino anónimo de Ponferrada encontró una cartera con 900 euros en su interior. De noche se personó en la Comisaría de la Policía Municipal donde la entregó. Finalmente su propietario fue localizado y puso así recuperarla.

Un gesto laudable que los propios agentes no dudaron en reconocer y que en la capital berciana se ha convertido en más que habitual. «La entrega de carteras es constante durante el año», señalan desde la Policía Local. «Es igual que la entrega de llaves, de gafas...lo de objetos perdidos es verdad que es una cosa que se repite durante todo el año», remarcan.

De hecho en la Jefatura de la Policía Municipal situada en el parque del Temple las carteras y la gafas son algunos de los artículos que más abundan en Objetos Perdidos, junto a llaves de viviendas y coches, principalmente.

En el último año han sido un total de 45 las carteras con dinero que los ciudadanos han encontrado y han entregado en las dependencias de la Policía Municipal de la capital berciana. Todas ellas en busca de dueño con cantidades importantes en su interior: 140, 380, 900 e incluso con 1.995 euros, esta última la de mayor cuantía que se ha recogido hasta el momento.

En Ponferrada son las personas mayores las que más habitualmente suelen perder la cartera con dinero en su interior, aunque, por contra, también se pierden muchos monederos solo con la documentación y sin portar ni un solo euro, una situación que es más común entre los más jóvenes.

¿Cómo recuperar mi cartera si la pierdo?

Una vez que un ciudadano o ciudadana encuentra un monedero y lo entrega a los agentes locales ellos intentan localizar a sus propietarios si llevan documentación a través de la información recogida en sus bases de datos lo que les permita contactar con ellos y ponerle en su conocimiento que la cartera perdida la tienen a buen recaudo para que puedan recuperarla de nuevo, lo que a más de uno y una ha supuesto un gran alivio tras el susto provocado por su extravío.

No deja de llamar la atención que en los tiempos que corren se devuelva una cartera y más cuando en su interior contiene unos cuantos billetes. Pero aún así hay personas que no dudan en devolver lo que no es suyo para que pueda retornar a sus dueños. «Sí que llama la atención pero aún hay gente buena por el mundo, hay que creer en la humanidad», descatan desde la Policía Local.

Demostrar la propiedad

Recuperar un billetera encontrada por la Policía lleva un procedimiento en el que el supuesto propietario tiene que demostrar que es suya. «Lo más habitual es que la cartera entregada contenga todavía la documentación y cuando viene a reclamarla tú ves si la persona coincide o no», explican.

Si lo que se pierde es solo dinero es el Intendente de la Policía Local, Arturo Pereira, el que se reúne con la persona que lo requiere la cual tiene que justificar necesariamente que es en realidad quien ha perdido la cartera con el importe que reclama.

Una vez hechas las comprobaciones pertinentes, junto a la entrega de la billetera la Policía Municipal le facilita también los datos de la persona que la encontró.

La actuación de los agentes no llega más allá para saber si entre ellos se establece algún contacto o se facilita alguna gratificación por la buena acción que le ha permitido recuperar su cartera íntegra, con la documentación y el dinero intacto, y con ello también la calma tras el susto.