Los vecinos de Peñalba comienzan a retirar el argayo con sus medios ante la pasividad de las admistraciones Exigen «una solución urgente» al derrumbe que mantiene bloqueada la carretera principal de entrada al pueblo desde hace casi un mes

Los vecinos de Peñalba de Santiago retiran con sus propias manos la piedras y el barro del argayo que invade la carretera de acceso al pueblo.

«Si se produjera un incendio en una vivienda -como ya ocurrió hace algunos años- o surgiera una urgencia médica grave, ni los bomberos ni las ambulancias podrían acceder a tiempo». Es la denuncia de los vecinos de la pequeña localidad de Peñalba de Santiago con el acceso principal bloqueado desde hace casi un més por un argayo.

No pueden más, están hartos de esperar una solución y evidencian la grave situación que soportan. Este mismo fin de semana se han lanzado a la carretera en una protesta simbólica con la que han evidenciado su hartazgo para retirar con sus propias manos las piedras y tierra del derrumbe que invaden la calzada. Denuncian que, ante la llegada de las fiestas, algunas de las familias no van a poder acceder a Peñalba para celebrar las Navidades.

«Se trata de vidas humanas, de responsabilidades que cualquier administración tiene la obligación de prever», señala la Asociación de Vecinos 'Valle del Silencio'. «La situación actual no solo es injustificable; es peligrosa y potencialmente catastrófica para vecinos y visitantes», insisten. Tanto es así que uno de los Pueblos Más Bonitos de España se ha convertido en uno de los más «abandonados», según han puesto de manifiesto en el cartel de entrada al pueblo que da la bienvenida a los visitantes.

La localidad, perteneciente al municipio de Ponferrada es uno de los tesoros de El Bierzo y de la provincia de León, lleva más de un mes aislada por el corte de la carretera principal provocado por desprendimientos en la ladera de la montaña. «Un mes de incertidumbre, dificultades y abandono», de uno de los tesoros del Bierzo y de la provincia de León «en el que vecinos, visitantes y trabajadores están sufriendo las consecuencias», según denuncia la Asociación de Vecinos 'Valle del Silencio'.

«Enorme impacto social y económico»

El colectivo pone sobre la mesa el «enorme impacto social y económico que este aislamiento genera sobre la actividad del pueblo, sobre todo ante la llegada de las Navidades». Lamenta que durante este tiempo «las administraciones implicadas -Diputación de León, Ayuntamiento de Ponferrada y Junta de Castilla y León- no han ofrecido soluciones». Recuerda, además, como «hace un mes, la Diputación de León comenzó obras de retirada de materiales, parándolas a los pocos días». «No las ha vuelto a retomar», remarca.

En este sentido, resaltan como la única vía alternativa transita por un puerto de montaña, «un acceso que en los meses de invierno se corta por nieve y heladas, además de suponer un grave riesgo para la seguridad vial cuando permanece abierto». Un vial que el pasado día 2 de diciembre ya se cerró por la primera nevada, dejando el pueblo totalmente incomunicado.

El principal motivo de preocupación, destacan, «es el grave deterioro que este aislamiento genera sobre la actividad del pueblo: pérdida de visitantes, perjuicios al turismo rural, dificultades para trabajadores, proveedores y servicios básicos, además de un preocupante daño para la calidad de vida de los vecinos».

Por ello, exigen obras urgentes para despejar la carretera y estabilizar la ladera y piden la «coordinación entre administraciones, información clara sobre plazos y soluciones». «El cierre de la carretera está causando un perjuicio económico y social grave para la gente y negocios del pueblo,», subrayan en un comunicado.

