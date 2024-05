Pedro Muñoz: «Mi situación económica no era buena, tenía deudas y necesitaba liquidez»

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 27 de mayo 2024, 10:37 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El exconcejal de Ponferrada Pedro Muñoz defendió esta mañana su inocencia en el juicio que se sigue contra él por un presunto delito de alzamiento de bienes al intentar donar a sus hijos varios inmuebles cuando permanecía en prisión preventiva, y después de atacar a su exmujer Raquel Díaz. Muñoz aseguró que solo pretendía «conseguir liquidez para hacer frente a sus deudas», donando esas propiedades a sus hijos para que intentasen hipotecarlas.

Muñoz defendió que dada su situación, un hombre de edad avanzada, en prisión preventiva y con una hipoteca «no iba a poder logar esa liquidez». «Yo llevaba muy poco en la cárcel, mi situación económica no era buena, tenía deudas y necesitaba liquidez. No disponía de dinero y traté de conseguirlo intentando que algún bien de los que tenía se pudiera hipotecar», dijo durante la vista, donde aclaró que por aquel entonces aún no había ninguna acusación contra él, no se le había puesto ninguna fianza y no se le habían embargado sus bienes. Añadió que él había perdido la mitad de sus ingresos ya que tuvo que dejar su cargo como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada.

«Creo que por aquel entonces (cuando intentó hacer la donación) no había aún una acusación clara y no sabía lo que podía o no hacer con mis bienes. En el trámite del registro se dijo que hacía falta autorización de Raquel», explicó. Además reiteró que es «inocente», que «nunca ha cometido ningún delito» y por eso no quería que sus hijos tuviesen que hacer frente a ningún pago con su propio dinero «porque no tienen que cargar con nada mío», aseguró durante el juicio en declaraciones recogidas por Ical.

Imágenes del juicio. César Sánchez

Por su parte el Ministerio Fiscal considera que Muñoz tenía dinero suficiente para hacer frente a sus deudas, ya que disponía de las fincas en el paraje de Las Huelgas, en Toreno (León) el piso conyugal en Santo Tomás de las Ollas (León), cinco cuentas bancarias, todas ellas con saldo positivo excepto una, tres coches y una pensión de jubilación bruta de 2.300 euros. Por eso la Fiscalía cree que lo único que pretendía Muñoz era deshacerse de sus bienes por si en un futuro debía hacer frente a algún tipo de responsabilidad civil por los hechos acaecidos con su ex mujer, como finalmente ha sido.

La Fiscalía mantiene la petición de dos años y cinco meses de cárcel para Muñoz por este presunto delito de alzamiento de bienes. Se sumarían a las 16 años y 11 meses que ya cumple por un delito de lesiones agravadas y violencia continuada en el ámbito familiar.

