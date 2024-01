El PCE acusa al Ayuntamiento de Ponferrada y Junta de «sobrefinanciar» a la Iglesia

El Partido Comunista de España en El Bierzo (PCE) denunció este miércoles que la Junta de Castilla y León, junto con el Ayuntamiento de Ponferrada y la Diputación de León, han invertido más de 5 millones de euros en la rehabilitación «para uso privado» de inmuebles propiedad de la Iglesia. Entre estas se encontrarían la casa rectoral de Villanueva de Valdueza y el Museo de Arte Sacro de la capital berciana.

El PCE considera que estas inversiones «no son prioritarias» y critica «que con dinero público se están financiando negocios privados». En este sentido desde el PCE aseguran que ahora que la Junta ha invertido medio millón de euros en el albergue de Villanueva, la Iglesia «se lucra a través de su subarriendo», aseverando que el responsable de la Fundación Hospital de la Reina «ha reconocido que hay dos empresas privadas interesadas en explotarlo».

Así, la formacón explica que «los ciudadanos pagamos la restauración de algo que es propiedad de la Iglesia, y en lugar de ceder su uso, está lo vende o lo subarrienda a propietarios privados».

Asimismo, cuestionan una inversión de 3,2 millones por parte de la Junta para el Museo de Arte Sacro de Ponferrada y recuerdan que en El Bierzo ya hay varios museos de esta índole. Argumentan que mientras esto sucede «en cambio no tenemos radioterapia, ni empleo, ni solución para la carretera de Valdeprado» y acusan a la Junta de «dar Biblias a los que necesitan pan». No obstante, creen que no son sólo PP y VOX «sobrefinancian» a la Iglesia, y recuerdan que fue el PSOE, en el anterior mandato, quién comenzó a dar estás partidas, a las que «ahora se ha sumado también la Diputación, con otros 500.000 euros».

Desde el PCE también cargan contra la Junta por «justificar» que la adecuación de estos bienes servirá para fomentar los estudios de la Tebaida Berciana «mientras tienen a los trabajadores del IEB sin cobrar». Por último, recuerdan que hace varios años se cedió un espacio similar en Peñalba para un albergue que hHoy se encuentra cerrado».