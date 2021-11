Un paseo por cien años de recuerdos

'Crónica ¡Deportiva! de un siglo' es el nombre de la exposición que estará presente en la Biblioteca Municipal de Ponferrada hasta el 12 de febrero y que hace un repaso por los cien años de historia de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Objetos relacionados con el club, fotografías y recortes de periódicos locales que van desde el año 1923 hasta la actualidad hará que los visitantes «puedan hacerse una idea de los avatares, de las penalidades, de los sufrimientos que ha tenido el equipo hasta al final conseguir esos ascensos a Segunda», aseguró el director de la biblioteca, Jesús Álvarez Courel.

La puesta de largo de la muestra contó con la presencia del presidente de la Deportiva, José Fernández Nieto, 'Silvano', que se mostró « emocionado e ilusionado» por ver «cosas que yo no conocía y que no he visto nunca», y del alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, quien destacó el importante archivo histórico con el que cuenta la biblioteca municipal y el «patrimonio inmaterial» que tiene la Ponferradina, que «es la ciudadanía, es el sentimiento de adhesión al club, su historia».

Además, el primer edil explicó que dentro de la exposición hay un balón firmado por todos los jugadores cedido por el equipo y que se sorteará a través de la biblioteca. Podrán participar los ciudadanos de 12 a 25 años mandando una foto con su libro favorito -en la muestra los jugadores de la Deportiva también posan con sus lecturas preferidas- y con todas ellas se realizará un collage y se hará el sorteo.

Firma de la cesión del uso de El Toralín

Por otro lado, el regidor ponferradino aseguró que en breve se firmará esa cesión del uso del estadio El Toralín aprobado ya en pleno y también están trabajando en ese acuerdo de patrocinio que, según indicó, formará parte de los presupuestos para 2022. «Este equipo de Gobierno sabe lo que la SD Ponferradina aporta a la ciudad, a la comarca, es de los mejores embajadores que tenemos a nivel nacional e internacional y eso se valorará también como corresponde», aseguró.

En ese sentido, Fernández Nieto indicó que aunque les gustaría que algunas aportaciones económicas fueran mayores, «también entendemos, y aquí tenemos que ser solidarios con los demás, que hay clubs que necesitan tanto o más que nosotros. De hecho, lo estamos demostrando con las obras que estamos haciendo que no le hemos pedido nada al Ayuntamiento y en el momento en el que nosotros no podamos, esperamos que sea también solidario con nosotros y nos ayude».