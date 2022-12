El Partido Socialista de Libre Federación (PSLF) prepara su desembarco en El Bierzo de cara a las elecciones municipales

El Partido Socialista Libre Federación (PSLF) prepara su desembarco en El Bierzo de cara a las próximas elecciones municipales, según avanzó este miércoles el concejal no adscrito de Ponferrada, Manuel de la Fuente, que sopesa concurrir en la candidatura de la formación que acoge a expulsados y excindidos del PSOE a nivel nacional.

«No se descarta que el partido pueda presentar una candidatura», señaló De la Fuente. Aunque asegura que personalmente «no he decidido si me presentaré o no» sí deja claro que «ya me lo han pedido y no lo descarto», apuntó.

De la Fuente se ha mostrado especialmente crítico con la gestión política llevada a cabo por los socialistas ponferradinos que encabeza el alcalde y también secretario general en la capital berciana, Olegario Ramón. «Aquí no se ha hecho una política de izquierdas, se ha mirado para otros lados», apuntó.

«No se ha hecho política socialista, más bien todo lo contrario», insistió Manuel de la Fuente, con un equipo de gobierno que dirige los destinos de la «Casa Rosada», tal y como calificó al Ayuntamiento del primer municipio del Bierzo, y que «es muy débil con los poderosos y muy prepotente con los débiles», lamentó.

«Sede comarcal» para el PSLF

Respecto al desembarco del Partido Socialista de Libre Federación (PSLF) en la comarca, el concejal ponferradino no adscrito avanzó algunos de los ejes que vertebrarán el desembarco del nuevo partido a la comarca. Así señaló que el partido «tendrá una sede comarcal» y que en sus candidaturas se integrarán también «los compañeros de Socialistas por Cacabelos», tras la ruptura del acuerdo de gobierno y la dimisión del que fuera alcalde por el PSOE, Junior Rodríguez.

Precisamente en clave local y respecto a la situación del Ayuntamiento de la villa del Cúa, Manuel de la Fuente explicó que en este momento se encuentran «en periodo de negociación» a fin de conseguir que «haya en un plazo breve un gobierno en Cacabelos», concluyó.