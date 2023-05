«Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho este mandato y sé que nos lo va a premiar la ciudad»

Iván Alonso lidera por primera vez la candidatura de Coalición por El Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada. Aspira a llegar a ser el primer alcalde bercianista de la historia de la capital berciana y para ello presenta un programa en el que apuesta por el urbanismo, el comercio, la formación y el empleo. También cuenta con la experiencia de cuatro años en un gobierno de coalición, un trabajo que confía que los ciudadanos sepan ver a la hora de votar.

Finalizan cuatro años de intenso trabajo. Ahora, se abre de nuevo ese abanico de posibilidades para que los ciudadanos elijan a sus representantes. ¿Cómo afronta CB estas elecciones?

Con mucha ilusión y con mucho optimismo porque tenemos una grandísima oportunidad de cambiar Ponferrada y de cambiar el Bierzo. Yo vengo diciendo que 43 años de lo mismo nos van a conducir a lo mismo y es alternancia de los dos que hasta ahora han estado gobernando no nos va a traer nada nuevo y vamos a pelear por tener el primer alcalde bercianista de la historia Ponferrada. Se ha hecho ya en otras ciudades, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, nosotros no vamos a ser menos y creemos y sabemos que gobernarnos a nosotros mismos es importantísimo para sacar adelante proyectos de ciudad y no estar supeditados a los caprichos de otras esferas de poder que todos los bercianos lo conocen. Si esto todo el mundo lo conoce, por primera vez en la historia estamos en una posición en el que, ya no solo las encuestas que mira que es raro que nos den dos o tres concejales, sino que el sentir de la ciudadanía, lo que yo como candidato estoy percibiendo, es esas ganas de cambio, de empuje, de llegar a transformar la ciudad en un gobierno que sea berciano y que no dependa por supuesto de ninguna de estas esferas de poder que hasta ahora ya sabemos lo que nos han traído.

Ya sois un partido consolidado. De hecho en Ponferrada sois la tercera fuerza política. ¿Salís a por la Alcaldía?

Salimos a ganar, desde luego no hace falta ganar las elecciones tampoco para ser alcalde si quiero ser realista, es decir, yo sé que es muy difícil ganarle por un voto a estas dos formaciones pero no es menos cierto que con un número nutrido de concejales sí se puede aspirar a tener la alcaldía de Ponferrada y es lo que nosotros queremos. Además es que lo que creo que la ciudad necesita y merece ahora mismo, si no ya sabemos lo que va a ocurrir, unos echan las culpas a los otros, pues ahora como gobierna menganito no me haces caso o es que gobierna el mío pero claro sí que traigo muchas cosas pero luego realmente no se están viendo.

«Urbanismo, comercio, formación y empleo son los problemas que aquejan a la ciudadanía»

¿Cuál es vuestra mejor carta de presentación para ello?

Nosotros sabemos que en Ponferrada hay tres problemas que aquejan a la ciudadanía. Uno de ellos es el urbanismo, esto es un desastre como están las cosas, cada equipo de gobierno plantea algo que se le ocurre, yo he vivido dos equipos de gobiernos sin proyectos, ni uno ni otro tenían proyectos para Ponferrada y ha sido todo al calor de la improvisación. En segundo lugar, le preocupa muchísimo el comercio, esto se hunde, Ponferrada necesita un impulso y, en tercer lugar, la formación y el empleo. Son cuatro pero la tercera va ligada porque hay gente que se tiene que reciclar, que tiene un empleo, lo ha perdido y necesita formarse de nuevo para recuperarlo o engancharse con lo que ahora la sociedad demanda.

Por lo tanto, nosotros planteamos, desde el punto de vista urbanístico, la transformación radical de Ponferrada con muy poco presupuesto. El primer paso que hay que dar es intentar generar un espacio abierto espectacular en el casco antiguo de Ponferrada, soterrando la avenida del Castillo a su paso por el castillo, San Andrés y hasta las inmediaciones de Cruz de Miranda ganando toda la peatonalización ya desde Gil y Carrasco, lo que baja del castillo, más el mercado viejo. Lo que hará eso es conducir al visitante, a los cerca de 200.000 visitantes, les conducirá a ver desde allí Ponferrada. Pero hay que hacer algo más, otra transformación urbanística de primer orden es convertir la plaza de abastos en un referente parecido a La Boquería de Barcelona o el mercado de San Miguel en Madrid, es decir, algo espectacular y tampoco cuesta demasiado porque no solo hablamos del mercado, hablamos de toda la trama urbana de edificios que rodean al mercado haciendo una plaza en abierto y una plaza en cerrado pero sobre todo combinándolo con todos los productos del Bierzo y con una gastronomía de primer orden y hacer de eso un referente nacional. Una vez que tenemos ahí al visitante le tenemos que conducir al centro de Ponferrada para solucionar el otro grave problema que aqueja a los ponferradinos, que es el comercio y ¿cuál es el centro? la plaza de Julio Lazurtegui pero para llegar ahí hay que remodelar la calle del Cristo, que lleva 40 años sin tocar, que es fea, gris, hay que convertirla, como han hecho en Águeda, en Portugal, en una calle emblemática, pequeñita, de una conducción fácil, que no sature y que no sea tan caro hacerla pero como tienes ese tramo todo el mundo va a querer ahí para llegar a Lazúrtegui para encontrarte los cinco radios comerciales. ¿Qué tenemos diferente en Ponferrada? Que esto fue la 'ciudad del dólar', ¿cómo nadie ha explotado esa marca? Yo espero que algún día veamos a todos esos cientos de miles, que ojalá se conviertan en 300.000 o 400.000 turistas al año llenos de bolsas de compras de la Ponferrada, de la ciudad del dólar, de llevar ese merchandaising de la ciudad del dolar a sus pueblos de origen o ciudades. Eso lo tenemos que explotar, yo quiero cambiar los carteles de 'se vende' y 'se alquila' por los carteles de todo al 10 por ciento o al 30 por ciento de rebajas, eso es lo que quiero y que los que ahora han apostado por sobrevivir, de verdad tengan una oportunidad.

A partir de ahí lógicamente vamos a tener dos líneas rojas infranqueables, una de ellos es la zona azul que la vamos eliminar por 45 minutos aparcamiento gratuito gestionado por voz trabajadores de la ORA que serán agentes de movilidad y los corredores escolares también para mover a los niños y no al caos de coches y la zona de bajas emisiones como está no va a funcionar, nosotros no la queremos y hay que volverle a dar otra pensada y un diálogo con todos los actores, tanto comerciantes como vecinos. Si no ha habido diálogo ni siquiera dentro del equipo de gobierno con nosotros que formábamos parte del equipo de gobierno, ¿qué diálogo ha habido con la ciudad? Ninguno. Y no se cumple espíritu del Real Decreto en esta ciudad con esa zona de bajas emisiones en esta ciudad como está urbanísticamente configurada. Esos tres problemas, que se resumen en cuatro o cinco propuestas, nosotros los vamos a llevar, son líneas rojas evidentemente y para nosotros es muy importante para que Ponferrada vuelva a sonreír, son unas propuestas para una nueva Ponferrada.

Ampliar

Te acompañan en la candidatura muchas caras nuevas. ¿Qué aportan a esta nueva etapa de CB?

En algunas casos aportan experiencia porque David Pacios, que es el número dos de la candidatura, ha estado gobernando en el Ayuntamiento de Priaranza, ha sido concejal en los últimos ocho años y también fue consejero comarcal, con lo cual es una persona de gestión que además conoce lo que es el impulso del Camino de Santiago de Invierno, yo digo que David es el padre de este camino, fue el que lo pensó, por así decirlo, lo impulsó con su prueba deportiva de ese club mítico de los 101 km Peregrinos, una persona completamente preparada para llevar a cabo muchas cuestiones. Pero lo están desde el uno hasta el número 35 de la lista. Está Carmen de la Puente, empresaria y presidenta de la Federación de Peñas de la Ponferradina, está Victor Manuel Franco, conocedor del mundo rural, un pedáneo de éxito que ha recuperado un consultorio médico en San Andrés de Montejos; la hasta ahora la candidata a la junta vecinal de la pedanía con mayor recursos y suelo industrial de Ponferrada, que es Santo Tomás de las Ollas, que es Carmen Arias. Podría seguir así, por ejemplo con Isidro Álvarez, presidente del barrio del Puente Boeza, de número seis; Myriam Blanco, economista, profesora del centro de FP Mercurio; Berenice Arias de número 8, que es sindicalista, trabajadora en LM. Quiero cerrar con Wilson, que va en el número 10, que es un ejemplo de vida, deportista, fisioculturista que tuvo un trágico accidente que lo dejó en sillas de ruedas y a pesar de ello sigue peleando por recuperarse día a día y por empezar a participar en competiciones de paraolimpismo para diversas modalidades.

Hablabas antes de las líneas rojas, como la zona azul o la zona de bajas emisiones, ¿tendríais algunas más a la hora de negociar con otras formaciones?

Obviamente en una configuración de acuerdo de gobierno nosotros estamos muy preocupados por la sanidad pero sabemos que no es una competencia municipal, entonces tampoco podemos poner en un programa como algunos hacen, vamos a hacer esto en sanidad, no, no porque tú no tienes esa posibilidad, lo que tienes es la posibilidad de poder influir. En esa índole de cuestiones está la sanidad, como están algunas infraestructuras importantes, nosotros queremos y vamos a seguir apostando por hacer la Ronda Sur, pero sabemos que lleva un larguísimo recorrido de igual una década para implantarla y por eso de manera inmediata hay que soterrar la Avenida del Castillo para ganar esa calidad de vida.

Pero no cabe ninguna duda que nosotros venimos de la gestión del medio rural, yo estoy muy orgulloso de haber creado de la nada una Concejalía que no tenía más que una pala de mano para palear arena y hoy en día tenemos maquinaria, tenemos personal, tenemos un tractor para desbrozar, tenemos una mini pala, tenemos un camión basculante y todo ese servicio que estamos dando a todos los pueblos, de lo que yo particularmente me siento muy orgulloso de haber impulsado, de haber hecho esa gestión, ojo contra todo pronóstico, porque ni siquiera dentro de los gobiernos se creía en el medio rural. Ponferrada es una centrifugadora, el alcalde o la alcaldesa de turno es difícil que tenga esa percepción, yo como alcalde sí que tendría esa percepción de que esto es muy necesario para la ciudad pero sin descuidar que no puede haber una ciudad a dos velocidades y que nosotros seguimos apostando porque tengan las mismas oportunidades, derechos y servicios el medio rural que el centro de Ponferrada. Yo estoy muy orgulloso de que los únicos puntos positivos desde punto vista demográfico son los pueblos de Ponferrada que han ganado población cuando la ciudad la ha perdido.

«En este mandato, después de la pandemia, no se ha contado con CB y se ha sido profundamente desleal»

En estos últimos cuatro años tripartito del que habéis formado parte parece que ha reinado la armonía hasta casi el final, donde os habéis mostrado más críticos con vuestros socios de gobierno. ¿Qué decisiones se han tomado o no que a CB no han gustado?

Nosotros tenemos una palabra dada y somos gente de palabra y de honor y, sobre todo, leales y nosotros hemos dicho que vamos a apoyar los presupuestos en el Ayuntamiento de Ponferrada en estos cuatro años y lo hemos cumplido hasta el final, cosa que nadie puede decir en política en las últimas décadas y eso es un aval de CB, porque nosotros no podemos castigar a la ciudad por cuestiones que a lo mejor la solución está dentro de la política. Es ahora en las elecciones cuando nosotros queremos que haya ese cambio para tener nosotros la alcaldía porque precisamente estamos viendo qué es lo que ha ocurrido. Pero lo que ha ocurrido es que después de la pandemia no se ha contado con CB y se ha sido profundamente desleal y yo se lo afeado al alcalde en multitud de ocasiones porque además tenemos razón y él lo sabe y esto desde luego no puede ser así y desde luego que no va a ser así. Yo no puedo tener la información de determinadas cuestiones a través de los medios de comunicación, ni se nos puede decir que un proyecto es bueno para la ciudad, sí, yo estoy de acuerdo con que la Calle Real se arregle, igual que una parte de la Avenida de la Puebla y otras. Estoy de acuerdo con eso pero si con eso condiciono que me tengo que comer una zona de bajas emisiones, no, es que a lo mejor las cosas no hay que hacerlas así. Pero como aquí no hay proyecto, porque no venía nada de esto en ningún programa del Partido Socialista, ni el alcalde nos contó nada nunca jamás de los jamases, ni siquiera con esta situación tan excepcional de la pandemia donde nos han dado el dinero porque nos tenía que tocar, no porque le haya dado Europa nada, qué va, esto toca porque es una ciudad de más de 50.000 habitantes y si quiere implantar algo lo tiene que pagar, que no cuente milongas, pero lo que no puede ser es que no haya habido diálogo con la ciudad ni con tu principal socio, ese es el problema que ha habido y no que vengan las elecciones. Yo ya se lo dije a la alcalde más de una vez, nosotros trabajamos desde el minuto uno, estas elecciones pasarán y ya estaremos trabajando en las siguientes, estaremos trabajando cuatro años, yo no tengo ningún problema, ni ningunos nervios, ni ninguna cuestión me preocupa con respecto a las elecciones. He hecho mi trabajo, estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, además tengo la conciencia muy tranquila y además sé que nos lo va a premiar la ciudad.

Esta situación, ¿consideras que podría ser un inconveniente para un posible nuevo pacto con el PSOE?

Para nada, el inconveniente será estas líneas rojas, eso sí que sería un inconveniente para cualquier tipo de pacto, de acuerdo, porque no lo pensamos consentir. Nuestro programa se respeta y nosotros desde luego vamos a hacerlo valer y esas son líneas rojas infranqueables, más que otras cuestiones. Evidentemente las formas son importantes, ya te digo yo que no se le va a consentir la manera de actuar al calor de la pandemia que ha tenido en este mandato, en este tercio final del mandato.

Ampliar El programa de CB propone 101 ideas «para volver a sonreir».

¿Crees que algunas situaciones, muchas de ellas conflictivas y relativas a servicios básicos, como por ejemplo la recogida de basura, se podrían haber abordado de otra forma?

Sí, el conflicto de la basura tenía que haber durado una semana porque era tan sencillo como haber sentado a las partes y mediar, porque es verdad que tú no puedes tomar parte, es un conflicto entre la empresa y los trabajadores pero yo lo he dicho muchas veces, no dejes que un problema se pudra y se solucione al final porque acaba pudriéndose y alguna parte de las dos se agota. Entremedias primero han sufrido unas familia de los trabajadores, ha sufrido la ciudad y ha sufrido también la empresa, por tanto todos perdemos y al final encima cabe la posibilidad de volver a ver otro conflicto en breve, porque los trabajadores ya han dicho que esto es un punto y seguido porque tienen la intención de seguir, con lo cual yo no sé porque sale con ese triunfalismo, de verdad que no lo entendí. Creo que esto se ha cerrado en falso y digo que creo que se hubiera solucionado con diálogo siendo tú, como alcalde, el árbitro porque es verdad que hay unas condiciones, hay un pliego que cumplir, porque si tú no lo cumples la empresa que perdió puede venir y reclamar pero sin salirte de ahí es verdad que hay algunas cuestiones que la empresa ha cedido y los trabajadores también, por tanto se puede llegar un punto de entendimiento donde se hubiera cerrado esta situación y no se ha cerrado, por más que alguno diga que sí. Me parece que el siguiente mandato, la siguiente corporación vamos a tener que abordar otra vez un problema que podía haber quedado resuelto en una semana en este mandato si el alcalde se hubiera sentado a dialogar él directamente con una y otra parte, los tres juntos, no por separado.

«La gente sabe distinguir lo que ha aportado cada uno en el gobierno de coalición»

Al formar parte de un gobierno con otras dos formaciones, ¿la gente sabrá separar el trabajo de unos y de otros a la hora de votar?

La gente sabe perfectamente lo que hacemos unos y otros, estoy convencido, pero convencidísimo y creo que la cultura de ciudad y de lo público yo creo que ha crecido mucho y la gente está interesada, a veces aburrida, porque somos un poco pesados en algunas cuestiones pero está muy interesada, yo lo percibo, yo de verdad por lo menos percibo un interés creciente en sacar a Ponferrada adelante y un interés creciente en proponer soluciones. Para llegar a este programa ha intervenido muchísima gente, esto no se me ocurre a mí un día, esto está muy trabajado, muy pensado. Por tanto, yo creo que sí, que la gente sabe distinguir perfectamente el trabajo de cada uno, lo que ha aportado cada uno dentro de esa coalición de gobierno, creo que ha sabido interpretar nuestra generosidad, honradez y lealtad, cosa que del otro lado yo creo también ha sabido interpretar ciertos puntos de deslealtad que no se deben tampoco producir y que creo que han sido muy feos. Ahora viene el examen, nos vamos a examinar. La situación vivida en el 2019 con aquel gobierno en minoría, con tres años sin presupuesto que fomentó alguien que ahora ya no se presenta a las elecciones por un bloqueo institucional, nosotros no hemos querido jugar ese papel y bien que lo agradece la gente, bien que lo agradece la ciudad y bien que lo agradecen incluso los propios funcionarios del Ayuntamiento. Nosotros podemos tensionar desde el punto de vista político porque no se están haciendo las cosas bien, ni con nosotros ni con el proyecto de ciudad. No podemos dejar a la ciudad sin presupuestos, no lo vamos a hacer y no lo hicimos pero también prometemos y nos comprometemos, dijimos que no se iba a aprobar la ordenanza de la zona de bajas emisiones y ni se llevó a pleno.

Por último, ¿consideráis que os podríais ver perjudicados por el caso Pedro Muñoz y la repercusión mediática que ha tenido?

No, para nada, a las pruebas me remito, 30 candidaturas en el Bierzo, 100 candidaturas a juntas vecinales, tercera fuerza del Ayuntamiento de Ponferrada y no sé, nadie ha presentado tantos pedáneos como nosotros, 13 candidaturas, cuatro ganadas sin votar y 35 de lista porque no podía meter más.