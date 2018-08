Trama Enredadera La oposicion no descarta una pieza Ponferrada en la Operación Enredadera Miranda, Merayo y Gancedo, al inicio de la sesión. / Carmen Ramos PSOE, Ciudadanos y PeC consideran que el pleno sobre la trama se ha quedado «cojo» porque el equipo de gobierno «no ha aportado claridad» sobre las escuchas de la UDEF CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 31 agosto 2018, 16:14

Los grupos municipales del PSOE, Ciudadano y Ponferrada en Común han aplaudido la celebración del pleno extraordinario para aclarar las escuchas de la UDEF sobre la Operación Enredadera como un ejercicio de «transparencia» pero lo que no tienen tan claro que haya servido para poner luz sobre la gestión del equipo de gobierno.

PSOE: «No descartamos que tengamos una pieza Ponferrada en la Operación Enredadera»

Desde el PSOE consideran que el pleno «ha estado bien porque algo hemos conocido» pero no descarta que según se deriva de las actuaciones «tengamos una pieza Ponferrada en la Operación Enredadera». Reconocen que sí les han convencido las explicaciones del concejal de CB, Pedro Muñoz, socio de cogobierno con el PP y entienden que «forman parte de la normalidad el reunirse con un periodista y hablar de actualidad», indicó su portavoz, Olegario Ramón.

Respecto a las aclaraciones de la alcaldesa consideran que «se pueden creer o no, que es el intentar un tratamiento mediático mejor en determinados medios de comunicación». No obstante, desde las filas del PSOE entienden que lo que se deriva de las conversaciones «parece que pudiera haber algo más aunque no hubiera la intención por lo menos sí de retrasar, porque la realidad demuestra que se tardó muchísimo en tomar las decisiones».

Por lo que respecta a Ricardo Miranda entiende que como las conversaciones están intervenidas «esas son mucho más difíciles de explicar porque esas actuaciones no son admisibles en ningún caso en un responsable político, no puede dar información reservada y privilegiada a un empresario que aspira a obtener de nuevo un contrato». Considera que «eso no se ha explicado porque difícilmente se puede explicar».

En cuanto a Folgueral, Ramón cree que «no ha dado ninguna explicación más allá de esa presunta normalidad» y recuerda que al hablar con los agente sociales «uno no necesita hablar por un teléfono diferente ni cortar la conversación porque no tengo nada que ocultar».

Ciudadanos: «El pleno se ha quedado algo cojo»

Rosa Luna, portavoz municipal de de Ciudadanos defendió que lo que se buscaba en el pleno era «dar claridad a todas esas dudas que teníamos al igual que todos los ciudadanos de Ponferrada sobre las escuchas que han aparecido en los medios de comunicación». No obstante, considera que la sesión «se ha quedado algo coja» dado que el equipo de gobierno «no ha explicado con tanta claridad como nos hubiera gustado» por lo que no se dan por satisfechos con las explicaciones del PP. Reconoce que el objetivo es buscar «transparencia y claridad» en las instituciones para que los ciudadanos de Ponferrada «vean que el Ayuntamiento y las instituciones públicas sirven para algo».

PeC: «Han quedado muchas incógnitas en el aire»

Desde Ponferrada en Común su portavoz Miguel Ángel Fernández entiende que en el pleno «han quedado muchas incógnitas en el aire para saber qué hay de verdad en lo que sale en las escuchas y que hay de verdad en lo que no son las escuchas». Recuerda que las grabaciones de la UDEF se terminan en julio de este año y que las últimas que se están transcribiendo son de noviembre del año pasado por lo que augura que «todavía queda un tiempo para saber qué es lo que ha pasado».

Fernández asegura que no duda de la «honorabilidad» de los todos los miembros del equipo de gobierno que salen en las escuchas pero entiende que lo primero que transciende es que «las instituciones no están en manos de los concejales del Ayuntamiento sino en las de los empresarios que tienen unas relaciones impresionantemente directas con quien gobierna». Cree que el pleno ha servido para contentar a aquellos que lo habían solicitado legitimado «aunque faltan muchas cosas por explicar», si bien tiene la esperanza de que la alcaldesa conteste de forma satisfactoria a las preguntas que su grupo le trasladó en la sesión.