Olegario Ramón: «Es un día casi trágico para Castilla y León e incluso para el país»

«Creo que es un día casi trágico por supuesto para la comunidad autónoma pero incluso para el país en su conjunto». Es la primera valoración del alcalde de Ponferrada y secretario general de la agrupación socialista de la capital berciana, Olegario Ramón, sobre el pacto de gobierno alcanzado este jueves entre PP y Vox.

El regidor aseguró que nunca se hubiera imaginado que sería el Partido Popular de Castilla y León, el que «siempre presumió de ser más moderado», fuera el primero que llevara a la formación ultraderechista a las instituciones. «En realidad ya son lo mismo», apuntó. En ese sentido, al regidor ponferradino le genera una «enorme preocupación que quienes van contra la Memoria Histórica, contra los derechos de las mujeres, contra el diálogo social, contra los inmigrantes, lleguen al segundo puesto más importante jerárquicamente de la Comunidad y a la vicepresidencia y a otras consejerías».

De hecho consideró que este 10 de marzo, además de ser «un día realmente triste», puede ser «el punto de partida de otras decisiones realmente con consecuencias que pueden ser trágicas en lo que puede suponer de involución, de vuelta atrás en derechos que hace no tanto ya eran absolutamente indiscutibles».

«El único responsable es el PP»

Sobre las declaraciones de su homólogo en la capital leonesa, José Antonio Díaz, en las que aseguraba que el PSOE podría haber puesto más medios para evitar ese pacto, Olegario Ramón señaló que los socialistas ofrecieron una salida «clarísima», respaldada tanto por Ferraz como por el partido a nivel autonómico, que era poner un cordón sanitario a Vox «y eso el PP no solo no lo asumió sino que fue incluso más lejos». «Quien convocó unas elecciones para ganar con mayoría absoluta y para consolidar a un líder ha conseguido que ese líder ya no sea líder del partido y además llevar a la ultraderecha a las instituciones», añadió.

«No le daré yo ni un mínimo de responsabilidad en esto al Partido Socialista», indicó Ramón, quien consideró que la responsabilidad la tiene «única y exclusivamente el PP, el señor Casado en su momento, ahora mismo el señor Feijóo que ha sido realmente el responsable último de esta decisión y el señor Mañueco», concluyó.