Olegario Ramón: «Ponferrada está volviendo a los tiempos negros»

El PSOE del Ayuntamiento de Ponferrada hizo este jueves balance político de este 2023. Su portavoz, Olegario Ramón, cree que la ciudad «está volviendo a los tiempos negros» tras la llegada al Gobierno municipal de PP y Coalición por el Bierzo.

Los concejales socialistas compartieron un desayuno con la prensa berciana, en el que anunciaron que están preparando toda la documentación para presentar un contencioso administrativo contra las dedicaciones y las delegaciones especiales de los dos concejales de Vox que se prometieron a cambio de su apoyo en la investidura. «Son 80.000 euros de salario a dos personas que no hacen nada. Esto no admite ningún filtro ético y tenemos la razón», comenzó diciendo Ramón.

A partir de ahí, el portavoz socialista desgranó varias cuestiones, como el incremento que se ha registrado en el paro desde que el bipartito accedió al Ayuntamiento de la capital berciana. «Son datos objetivos», dijo.

Además censuró el hecho de que una de las primeras decisiones adoptadas por el equipo del 'popular' Marco Morala fuese el arreglo de la calle Marcelo Macías «donde se ubica el negocio de un exacalde», modificando para ello el proyecto que dejó el PSOE para el arreglo de la calle Antolín López Peláez dentro de la zona de bajas emisiones.

«También hay cuestiones en materia de personal. A veces se cuela gente en empresas concesionarias directamente relacionadas con algún concejal. No es ilegal, pero no es ético», aseguró. Precisamente sobre la zona de bajas emisiones, Ramón se preguntó cuáles son las modificaciones que el actual Gobierno municipal va a hacer. «Van a hacer la misma zona de bajas emisiones que teníamos nosotros. Con los mismos límites para su entrada en vigor y restricciones que nosotros marcamos», añadió.

Por otro lado, el socialista dijo que el pacto de gobierno «ya se está incumpliendo» ya que contiene muchas promesas de inversión por parte de la Junta de Castilla y León que no se están haciendo. «Se supone que la Junta iba a pagar la cubierta del colegio de Flores del Sil y la abonamos todos los ponferradinos. La obra de emergencia en las piscinas climatizadas, que también iba a pagar la Junta, ni siquiera ha comenzado».

Pero sobre todo criticó que se haya rebajado dinero de algunas inversiones previstas en el Plan de Sostenibilidad Turística, financiado por Europa, para pagar el mirador de la Basílica de la Encina y un Museo de Arte Sacro que en campaña se dijo que también iba a financiar al Gobierno autonómico.

«Había inversión para el casco antiguo y para redactar el Plan Especial del Camino de Santiago, que es una exigencia de la Junta. Y se quita dinero de esas partidas para el mirador y el museo. Que está muy bien, pero que se haga con otro dinero. La Junta exige ese plan pero a la vez quita el dinero previsto». Añadió que hay «mucha contestación» entre la ciudadanía, ya que el Ayuntamiento se negó a limpiar los restos de un muro caído en el cementerio Valdefrancos porque es «propiedad privada» mientras invierten en la Basílica de la Encina «que es claramente pública», ironizó.

Proyectos ya adelantados

En cuanto a los proyectos puestos en marcha por el Ayuntamiento en estos seis meses, Ramón insistió en que casi todos estaban ya muy adelantados por su anterior gobierno. Ahí señaló el derribo del edificio de la calle Badajoz, el de las carboneras de la MSP, las obras en la Avenida del Ferrocarril, la de la calle Río Selmo, Huertas del Sacramento, la plaza interior o Gómez Núñez, los toldos y cortavientos colocados en el Mercado de Abastos o la conexión de la red de calor. También estaban muy avanzados algunos convenios con Somacyl y la intervención en el polígono de la Llanada. «Salvo retirar el parklet, poca cosa han hecho. Las pocas decisiones que toman con cierta autonomía son malas, como la reapertura al tráfico de la calle Real».

Pero el mayor error que ve el PSOE es el del cambio de ubicación del nuevo edificio del centro de salud de la parte alta de la ciudad. Cree que sufrirá un enorme retraso, sobre todo porque se va a solicitar una nueva excavación en el antiguo cementerio del Carmen, donde se pretende construir el centro de salud, para seguir buscando represaliados. «Es retrasar algo para darle una justificación a la Junta, que no tiene ninguna ilusión con invertir en el Bierzo. Creo que no vamos a ver el centro de salud», aseveró. También insistió en que el Ayuntamiento no debería renunciar al bosque urbano y presentarlo a la próxima convocatoria de fondos de transición, que saldrá la semana que viene.

Ramón mostró su preocupación por el abandono del medio rural. Y especialmente por la pedanía de Fuentesnuevas, que se queda sin la urgente ampliación del cementerio. También dijo que se suprimirán líneas regulares de transporte urbano que van a afectar a muchos pueblos.

Por último aseguró que Ponferrada tiene «un alcalde dictador que suple su incapacidad con un tono y tic dictatorial», denunció el enorme retraso en la convocatoria de comisiones informativas o la falta de información en la web municipal sobre los contratos menores, lo que supone «falta de transparencia». Por todo ello, el PSOE vaticina que «el futuro va a ser peor».