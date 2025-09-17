leonoticias - Noticias de León y provincia

Avenida del Castillo de Ponferrada.

Un octogenario resulta herido en un accidente múltiple en Ponferrada

Tres turismos impactaron en la ciudad berciana, solicitando asistencia médica para un hombre de 84 años

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:55

Un octogenario ha resultado herido a última hora de la mañana de este miércoles en la ciudad de Ponferrada.

La sala del 112 recibió el aviso cerca de las 14:00 horas, a las 13:52 horas, alertando de una colisión entre tres turismos en la avenida del Castillo de Ponferrada, junto al cruce con la calle Hermanos Pinzón.

Pese a que en un primer momento no se alertó de la presencia de heridos, posteriormente se solicitó asistencia para un hombre de 84 años, aquejado de un golpe en el pecho y con síntomas de mareo.

Se dio aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido y trasladarle al hospital de El Bierzo.

