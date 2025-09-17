Un octogenario resulta herido en un accidente múltiple en Ponferrada Tres turismos impactaron en la ciudad berciana, solicitando asistencia médica para un hombre de 84 años

Un octogenario ha resultado herido a última hora de la mañana de este miércoles en la ciudad de Ponferrada.

La sala del 112 recibió el aviso cerca de las 14:00 horas, a las 13:52 horas, alertando de una colisión entre tres turismos en la avenida del Castillo de Ponferrada, junto al cruce con la calle Hermanos Pinzón.

Pese a que en un primer momento no se alertó de la presencia de heridos, posteriormente se solicitó asistencia para un hombre de 84 años, aquejado de un golpe en el pecho y con síntomas de mareo.

Se dio aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido y trasladarle al hospital de El Bierzo.

