Los objetos que pierden los ponferradinos

Esther Jiménez Ponferrada Domingo, 10 de diciembre 2023, 09:26

¿Vas a entrar en casa y te das cuenta de que no tienes las llaves? ¿Quieres pagar en un supermercado pero no tienes la cartera? ¿Necesitas ponerte las gafas para leer la carta de un restaurante pero no las encuentras? Puede que las hayas perdido, en casa, en el centro comercial, en la calle o en cualquier lugar.

En casa puedes rezar a San Cucufato para que aparezca pero cuando traspasas la puerta y se te pierde algo, puede que lo encuentres o no. Pero si, con suerte, aparecen lo más seguro es que se encuentren en Objetos Perdidos. Y en el caso de Ponferrada, en la Jefatura de la Policía Municipal, en el parque del Temple. Allí, entre otros lugares, van a parar los objetos que se localizan en la vía pública, en parques, en establecimientos comerciales, en bancos o en cualquier otro lugar y que son llevados bien por ciudadanos, por los propios agentes o por otros organismos. Llaves de coches en Objetos Perdidos. E.Jiménez Pero ¿cuáles son los objetos que más se pierden en Ponferrada? En la actualidad, en la comisaría de la Policía Local hay más de un millar de objetos que todavía nadie ha reclamado. Los más numerosos, sin duda, son las llaves, sobre todo las de inmuebles pero también de coches. Y se acumulan muchas porque «no hay datos con las que localizar a su titular» y porque «casi todos los días aparece mínimo una, raro es el día que no», explica Beatriz Blanco, que forma parte del Departamento de Sanciones de la Policía Municipal y también se encarga, junto a su compañera Beatriz Flores, de los Objetos Perdidos. Las gafas y las carteras son otros objetos que suelen perderse bastante a menudo. Los primeros suelen donarse pasado un tiempo y los segundos se intentan localizar a sus propietarios si llevan documentación. «Cuando hay información del titular intentamos mirar en nuestras bases de datos para contactar con ellos, incluso gente de fuera nos ha pedido que le enviemos la documentación por mensajero, porque sospecha, se acuerda que igual la dejó en el taxi y llama al servicio de taxi y aparece, y principalmente es eso lo que solemos recibir a diario», añade Beatriz Flores. Alguno de los objetos perdidos por los ponferradinos. E.Jiménez En el caso de los móviles, que también aparecen pero en menor medida, encontrar a sus dueños es complicado, «si tienes suerte y está encendido y puedes coger la llamada le dices que está aquí pero si no, aquí se queda», apunta Blanco, a la que le llama la atención que algunos son de gama alta y tienen la posibilidad de activar la localización y sin embargo «aquí están». En la capital berciana también los ciudadanos han entregado a la Policía Municipal carteras con dinero, muchas con grandes cantidades, y en esos casos las personas que las han perdido «se preocupan y las buscan por todos los lados y por todo los medios» y cuando llegan sin documentación «ahí se lía y suelen aparecer bastantes más dueños», recuerdan estas dos trabajadoras que indican que pasado un tiempo, si nadie la ha reclamado, se le da a la personas que la encontró, como sucede también con las joyas. Objetos curiosos Llaves, carteras, gafas y móviles es lo más común en la sección de Objetos Perdidos en Ponferrada. Pero no es lo único que ha aparecido. También alguna tablet, apuntes, documentación como libros de familia o pasaportes, mochilas, maletas, zapatos como unas botas que se dejaron olvidadas en una entidad bancaria de la ciudad, mochilas con la merienda de los niños, patinetes y hasta juguetes. Aunque lo más curioso con lo que se han encontrado Beatriz Blanco y Beatriz Flores son audífonos, un kit para personas diabéticas e incluso un carro de bebé «con la cesta y todo» que lleva desde el pasado verano en la Jefatura de la Policía Municipal, donde ha sido reubicado en la actualidad para instalar el árbol de Navidad. Teléfonos móviles recuperados y que permanecen en las dependencias de la Policía Municipal en el parque del Temple. E.Jiménez Además, la comisaría es también el lugar al que otros organismos o establecimientos mandan sus objetos perdidos. Es el caso de la Policía Nacional, que «los tiene allí una temporada y cuando tal nos lo traen a nosotros», aseguran. También del centro comercial y últimamente de Correos. «Entiendo que les llega a ellos, lo recogen y nos llega a nosotros, entonces a veces tampoco sabemos la trazabilidad desde donde llega o aparece algo que hace tiempo que han perdido pero porque estaba en otro sitio y luego nos lo entregan aquí», explica Beatriz Flores. Por tanto, en Objetos Perdidos «hay un montón de cosas» que se acumulan allí también por desconocimiento. «Yo creo que no saben que aquí hay Objetos Perdidos», asegura y de hecho «hay gente que viene a preguntar por cosas que no tenemos aquí y tenemos muchas cosas que no pregunta la gente o no tenemos manera de localizarlas, sobre todo porque es un volumen muy grande».