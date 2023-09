Nena Daconte pone el punto final musical a las fiestas de la Encina 2023

Ponferrada despide este domingo, 10 de septiembre, las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Encina, aunque el lunes, también festivo, los ponferradinos y bercianos todavía podrán disfrutar de algunos actos.

Pero el domingo aún abrirán sus puertas la Feria de la Cerámica y la feria medieval -ambas se clausuran por la noche-, y los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo Tadeo Jones en el Auditorio Municipal.

También habría un encuentro de tamboriteiros y Nena Daconte podrá el punto final musical a las fiestas de 2023 en un concierto gratuito en la explanada del antiguo Carrefour.

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

09:00 h Trial. Inmediaciones de Roldán.

10:00 h Kings League. Campos Ramón Martínez.

10:00 h Torneo pádel. Pádel Indoor.

10:30 h Gran Mercado Medieval. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Artesanos y tabernas llegados de todo el Reino despliegan sus puestos.

11:00 h Dianas y alboradas.

11:30 h VII Encuentro Tamboriteiros Encina 2023. Encuentro y pasacalle desde la Plaza de Julio Lazúrtegui, hasta la Plaza de la Encina.

11:30 h Salida de GIGANTES Y CABEZUDOS, desde la Plaza Julio Lazurtegui. Acompañados por los tamboriteros.

12:00 h Gran Mercado Medieval. Pasacalles a cargo de la asociación cultural «turdión medieval».

12:00 h Pasacalles a cargo de la Asociación Cultural Abelladeira. C/ La Paz; C/ El Cristo; Avda. Pérez Colino; Plaza Navaliegos; C/ sierra Pambley y Plaza Fdo. Miranda.

12:00 a 14:00 h Juegos del Ayer. Tradición y diversión (Rana, anillas, zancos, bolos...). Entrada gratuita. Paseo de San Antonio.

12:30 h Gran Mercado Medieval. Pasacalles de seres fantásticos, a cargodel grupo de animación «dark fantasy fx».

13:00 h Baile popular en la Plaza de la Encina/Plaza del Ayuntamiento, a cargo de los Tamboriteros.

13:45 h Gran Mercado Medieval. Pasacalles a cargo del grupo de animación «dark fantasy fx», acompañados de la actuación musical de laasociación cultural «turdión medieval.

14:45 h Gran Mercado Medieval. Descanso para el buen yantar en las tabernas venidas de los aledaños en las tabernas del lugar.

17:00 h Trofeo Fiestas de la Encina y Presentación Equipo Senior. COEBB Ponfesala 3o Vs O Esteo 2o B. Pabellón Lidia Valentín.

17:00 h Gran Mercado Medieval. El mercado el mercado abre sus puertas y cobra vida. artesanos y tabernas llegados de todo el reino despliegan sus puestos para deleitarnos con sus productos.

18:00 h Apertura Recinto Ferial.

18:45 h Gran Mercado Medieval. Pasacalles para despertar de la siesta, a cargo de la asociación cultural «turdión medieval».

19:00 h Pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas de Fuentesnuevas. C/ Gil y Carrasco; Plaza de la Encina; Plaza del Ayuntamiento y Plaza Tierno Galván.

19:00 h Pasacalles a cago de la Asociación Cultural Abelladeira. C/ la Paz, C/El Cristo, Av. Pérez colino, Plaza. Navaliegos, C/Sierra Pambley y Plaza Fernando Miranda.

19:00 h Actuación a cargo del Grupo Folklórico – Cultural Templarios del Oza. Plaza de los Cantos y Av. Galicia. (Cuatrovientos).

19:30 h Apertura Casa de Andalucía. Junto a la estación de autobuses.

19:45 h Gran Mercado Medieval. Pasacalles de seres fantásticos, a cargo del grupo de animación «dark fantasy fx».

20:30 h Tadeo Jones. Auditorio Municipal.

20:30 h Pasarela de moda y piel del diseñador, Julio Lama «Encina2023». Con la presencia de M.a Jesus Ruiz; Ana María Aldón; Maestro Joao; Lara Sajen y Cristina Couto. Plaza del Ayuntamiento.

21:00 h Actuación Orquesta Florida Band. Explanada antiguo centro comercial.

21:15 h Gran Mercado Medieval. Personajes itinerantes recorrerán el mercado, a cargo del grupo de animación «dark fantasy fx».

21:30 h Casa de Andalucía. Muestra de Sevillanas (Participación libre) Helena Sanz; David Álvarez y Laura Arias. Junto a la estación de autobuses.

21:30 h Degustación Sopas de Ajo. Explanada antiguo centro comercial. Colabora: Asoc. De Peñas Ponferrada.

22:00 h Gran Mercado Medieval. Pasacalles a cargo de la asociación cultural «turdión medieval».

22:00 h Clausura de la XLII Feria de la Cerámica y Embarrarte 2023. Parking Obispo Osmundo.

23:30 h Concierto Nena Daconte. Explanada Antiguo Centro comercial. Acceso Gratuito.

23:30 h Gran Mercado Medieval. Pasacalles a cargo del grupo de animación «dark fantasy fx», acompañados de la actuación musical de la asociación cultural «turdión medieval».

00:00 h El Mercado Medieval cierra sus puertas.

00:30 h Actuación Orquesta Florida Band. Explanada antiguo centro comercial.