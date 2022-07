El Museo de la Energía de Ponferrada recupera este fin de semana las actividades vinculadas al Xacobeo

El Museo de la Energía de Ponferrada recupera este fin de semana las actividades vinculadas al Año Xacobeo 2022, con el programa 'Camiño da cultura', organizado por el Centro Galicia de la ciudad. La música tradicional y el teatro para todos los públicos regresarán a la antigua central de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) en una programación que arranca este viernes a las 22 horas con un doble concierto de música de raíz con el dúo berciano Denise y Bea y el grupo Tres Pesos.

La actuación tendrá lugar en el exterior del museo, entre el muelle de carbones y la nave de calderas, la entrada es gratuita y no se requiere reserva previa. Denise y Bea es un dúo berciano con una trayectoria consolidada en la que combinan música y canto, tal y como han aprendido de mayores de la comarca y otras zonas limítrofes. Por otra parte, Felisa Segade, Xoan Porto y Xosé Antón Ferreira (Pepe de Calo) forman el grupo Tres Pesos. Tres maneras de hacer, tres adictos a la música tradicional que forman este proyecto cultural que recoge ya cientos de horas sobre el escenario.

Rodrigo Martínez y Los Pamplinas

De cara al domingo, a partir de las 19 horas, la nave de calderas albergará el II Encuentro de Tamboriteros en el Camino. La cita está dirigida al público general, la entrada es gratuita y para asistir se requiere reserva previa.

Para el fin de semana siguiente, hay programadas otras dos intervenciones. El viernes a las 22 horas será el momento del concierto doble ofrecido por Rodrigo Martínez y Los Pamplinas. Rodrigo Martínez es un proyecto personal que revisita la música tradicional leonesa desde una óptica más contemporánea. Por su parte, Los Pamplinas son un grupo berciano que explora la música basándose en las orquestinas y los conjuntos de moda en la primera mitad del pasado siglo, salpicando la interpretación con anécdotas desde la narración oral. De nuevo, la actuación tendrá lugar en el exterior del museo, la entrada es gratuita y no se requiere reserva previa.

Cerrará el ciclo el espectáculo teatral infantil a cargo de Manuel Ferrero 'Rumbo a Santiago'. Creado especialmente para público menor de diez años, este espectáculo está protagonizado por el peregrino Don Pere quien, en clave de humor, recrea el Camino de Santiago a través de sus leyendas. La actuación tendrá lugar el domingo 30 a las 12 horas en el exterior del museo, con entrada gratuita y reserva previa.

Ciencia de verano y Museo en verde

Además, a partir de esta semana arrancan en el museo los talleres de Ciencia de verano, donde los asistentes aprenderán conceptos científicos a través de experimentos y dinámicas. Todos los miércoles y los viernes de agosto, de 12 a 13 horas, los pequeños podrán participar en esta actividad dirigida al público familiar que compagina ciencia y naturaleza. El precio por asistir es de cuatro euros.

Por otro lado, se abren las inscripciones para asistir a las actividades de Museo en verde. Dado el éxito de participación en las anteriores ediciones, el museo extiende este programa al miércoles 27 y viernes 29 de julio y al miércoles 3 de agosto. Con entrada gratuita y una hora y media de duración, los asistentes ampliarán sus conocimientos sobre diferentes temáticas relacionadas con la educación ambiental y el medio ambiente.

Cultura maker y campamento multiaventura

Por último, continúan abiertas las inscripciones para participar en la cuarta edición del curso de verano 'Cultura maker'. Esta formación forma parte de los cursos de verano que imparte la Universidad de León (ULE) y tendrá lugar desde este viernes hasta el domingo en el museo. El objetivo es conocer algunos aspectos esenciales del movimiento 'maker' para descubrir opciones de fabricación digital y plataformas y formar a los asistentes de manera que puedan desarrollar sus propias estrategias para llevar a cabo proyectos de 'Do It Yourself' (DIY).

Además, desde el lunes hasta el viernes tendrá lugar el Campamento multiaventura con Bierzo Natura para participantes de entre seis y 14 años. Con horario de 10 a 14 horas y opción para madrugadores desde las 9 horas, el aforo es limitado por lo que se requiere inscripción previa.