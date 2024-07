El Museo de la Energía cumple 13 años con más de 278.000 visitantes

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 8 de julio 2024, 10:51 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La Fábrica de Luz. Museo de la Energía alcanza este domingo, 14 de julio, trece años desde su apertura como museo. Desde entonces, más de 278.000 visitantes se han acercado a conocer la antigua central de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), ahora reconvertida en museo, y más de 29.000 personas desde julio de 2023.

El visitante tipo durante el último año -de julio de 2023 a julio de 2024-, dentro del territorio nacional procede de Castilla y León (36%), Galicia (31%), Madrid (17%), Asturias (8%), País Vasco (5%) y Cantabria (2%). Respecto a la procedencia del público visitante en la comunidad de Castilla y León, se ha mantiene que la mayoría de personas que acuden proceden de la provincia de León, seguido de Valladolid, Burgos y Salamanca. Asimismo, la fidelidad del público local se vuelve este año más significativa, representando la presencia del público de la comarca del Bierzo un 36% sobre el total de la comunidad autónoma.

Programación especial de aniversario

Con motivo del decimotercero aniversario de la apertura de la antigua central de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) como museo, el domingo 14 la entrada libre será gratuita en su horario de verano (de 11:00 a 15:00 y de 16:30 a 19:00 horas). Pero también habrá actuaciones especiales.

Así, el sábado 13 de julio a las 11:30 horas tendrá lugar un Taller Economía circular, que consiste en aprender la reutilización creativa de materiales como lonas y está dirigida para público familiar. Y a las 12:00 horas, la música será protagonista de la mano del programa cultural Dinamiz-ARTj. El grupo de música Deira presenta Alba, un trabajo en el que se reflejan todas las experiencias vividas por la banda durante la gira que los llevó por algunos de los festivales más importantes del panorama folk-celta europeo. Ganadores en 2022 del concurso The Battle of the Folk Bands en el emblemático Celtic Connections de Glasgow, son el primer grupo de origen no escocés en alzarse con el primer premio. Esta actuación está pensada para público adulto.

El propio domingo 14 de julio, a las 10:00 horas, tendrá lugar el Taller de revoloteo de mariposas. Esta actividad dirigida a menores de 11 años es la última de las cuatro planteadas para conocer el proceso de transformación y metamorfosis de los gusanos de seda a mariposas. Impartido por Enriqueta Pérez Mora, en el taller se desarrollarán la imaginación y la creatividad, así como la destreza con materiales y soportes empleados para desarrollar una idea creativa en familia.

Más tarde, a las 12:00 horas, tendrá lugar la actuación de Xarope Tulú que presenta Lingoreteira, un espectáculo para público infantil a partir de 3 años que combina narración oral, música y manipulación de un títere. Una sesión de cuentos que rinde homenaje a la «lingoreteira» que hay dentro de nosotras, esa parte que permite que la palabra y la oralidad no desaparezcan.

Para asistir a las actividades de conmemoración del aniversario, que son todas gratuitas, se requiere reserva previa.

Temas

Ciuden

Ponferrada