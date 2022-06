El Museo de la Energía cierra el ciclo 'La Central divulga' con una charla sobre la resistencia a los antibióticos

El Museo de la Energía de Ponferrada cierra este jueves la temporada del ciclo 'La Central divulga' con una charla sobre la resistencia a los antibióticos en la cadena de producción animal, que se encargará de impartir el profesor de Higiene y Tecnología de Alimentos de la Universidad de León (ULE) Avelino Álvarez. La sesión tendrá lugar a las 18 horas en la cafetería del complejo museístico, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Investigador principal de proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Fundación BBVA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa) y la Comisión Europea, Álvarez ha trabajado en la University College de Cork y en el Teagasc Food Research Center en Irlanda. Es autor de más de 100 artículos en revistas internacionales y ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales.

Además, es miembro del Panel de Riesgos Biológicos (Biohaz) de Efsa y miembro del comité editorial de las revistas Food Research International, Journal of Food Protection, Current Research in Food Science, Frontiers in Microbiology, Frontiers in Sustainable Food Systems y Genes. Su principal campo de investigación es el estudio de la fisiología y ecología microbianas para el control de patógenos transmitidos por los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria.

A través de este ciclo, el Museo de la Energía acerca la ciencia más actual de una manera didáctica y distendida. Esta edición comenzó el pasado mes de enero y, desde entonces, ha abarcado temáticas variadas y de actualidad como los nuevos tipos de luz láser, los microscopios de formas atómicas, la inteligencia artificial contra el cibercrimen, los agujeros negros y la divulgación científica. En todos los casos, las charlas corrieron a cargo de profesionales de la ciencia de la provincia de León.

Taller hortícola

De cara al fin de semana, el museo organiza el sábado un taller sobre horticultura, en el que los participantes aprenderán a plantar las últimas hortalizas, frutas y verduras y a preparar el huerto para la temporada de recolección. Aunque la sesión se dirige al público familiar, los menores de seis años deberán acudir acompañados. El taller tiene un precio de cuatro euros y para asistir se requiere reserva previa.