Muñoz tilda de «miserable» y «ruín» a Folgueral por insistir en que CB se ofreció a apoyar las obras propuestas por la oposición El portavoz municipal de Coalición por El Bierzo, Pedro Muñoz. / César Sánchez El portavoz municipal de CB denuncia la «maniobra» y el «engaño» del dirigente de USE Bierzo y arremete contra su nueva «muestra de cinismo» CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 5 octubre 2018, 14:04

El portavoz municipal de Coalición por El Bierzo, Pedro Muñoz, calificó hoy de «miserable» y «ruín» al portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, por asegurar que dos días antes del pleno se ofreció a firmar la propuesta alternativa presentada por la oposición para tumbar la lista del equipo de gobierno de las obras financieramente sostenibles a ejecutar con cargo a los remanentes de 2016.

Muñoz se mostró visiblemente molesto por las palabras del Folgueral al que no dudó en preguntar «en qué se apoya para hacer esa afirmación, ¿en su palabra contra la mía?», indicó. El edil bercianista no dudó en recordar la «maniobra» y el «engaño» del portavoz de USE al apoyar la enmienda a la totalidad de la oposición «cuando ya había pactado unas obras con la alcaldesa».

«Es un mentiroso, miserable y rúin», insistió el portavoz de CB que no entiende «cómo puede apoyarse en eso a estas alturas una persona que ha trabajado para el Ayuntamiento y que sabe lo que conlleva desarrollar una obra del tipo que sea».

Para Pedro Muñoz esta es una nueva «muestra de cinismo» de Folgueral «ya subido a unos niveles inexplicables» y confía en que «alguien le pare los pies».