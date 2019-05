Muñoz adelanta que los bercianistas no apoyarán ningún gobierno en Ponferrada que no cuente con una mayoría de 13 concejales El candidato de CB, Pedro Muñoz, en el momento de ejercer su derecho al voto. / CÉSAR SÁNCHEZ El candidato de Coalición por El Bierzo se muestra «muy descontento» por no superar los dos concejales de la última legislatura y «decepcionado» por perder la representación que ostentaban en la Diputación de Léon CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 27 mayo 2019, 02:56

«Coalición por el Bierzo no entrará en ningún gobierno sin mayoría». Así de contundente se mostró el candidato a la Alcaldía de Ponferrada, Pedro Muñoz, tras conocer los resultados que le dejan de nuevo con dos concejales en el primer ayuntamiento de la comarca y que le convierten en tercera fuerza política en cuanto a número de votos pero en un nuevo escenario en el que pierden la representación que ostentaban en la Diputación de León.

«Esperábamos más y estamos muy descontentos porque aunque tenemos más de cien votos más, tenemos el mismo número de concejales», indicó Muñoz que reconoció «una victoria sin paliativos del PSOE» al que no dudó en felicitar así como a la ciudadanía ·por su voto», indicó.

El líder bercianista adelanta que a partir de este momento se abre un nuevo escenario de posibles pactos al que están abiertos aunque asegura, a diferencia de la pasada legislatura, «nunca pactaremos si no hay una mayoría» por lo que no darán su apoyo «a una gobernabilidad antinatural como la que había apoyando al grupo que había salido y gobernar 9 contra 16». Entiende que «ese fue nuestro gran error, luchar por una ciudad a brazo partido y darnos cuenta de que cuando llegabas a un pleno no sabías lo que hacer».

Muñoz se ha mostró también «decepcionado» por la pérdida del diputado provincial que tenía en la institucional provincial teniendo en cuenta que a pesar de tener más votos en Ponferrada ha bajado en votos en el conjunto del Bierzo. Al mismo tiempo, dándose esa circunstancia, en Ponferrada de las 17 pedanías los bercianistas ha ganado en 9 de ellas. «Es curioso, se ve que la gente nos ha premiado por trabajar por los pobres y los humildes, pues tomamos nota», concluyó.