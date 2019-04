Municipalistas por el Cambio presenta lista en Ponferrada y en una pedanía de Balboa Miembros de Municipalistas por el Cambio (en el centro, su candidato, Plácido Martínez), en una imagen reciente Su candidato en la capital del Bierzo, Plácido Martínez, tacha de «lamentable» la falta de confluencia electoral de las fuerzas de la izquierda CÉSAR FERNÁNDEZ Ponferrada Lunes, 22 abril 2019, 21:01

Municipalistas por el Cambio no logró su «objetivo número uno»: aglutinar en una confluencia el voto del espectro ideológico situado a la izquierda del PSOE en Ponferrada. Vedada esa posibilidad, presenta candidatura en solitario a la Alcaldía de la capital del Bierzo y a la Junta Vecinal de Castañeiras-Fuenteoliva (Balboa). Sin ocultar el lamento por no haber forjado una coalición electoral, su candidato, Plácido Martínez, aspira a ofrecer una alternativa a los miles de votantes que hace cuatro años se quedaron en casa.

«La cantidad de votos de la izquierda no es una cifra cerrada. En las últimas elecciones hubo más de 21.000 abstenciones», dijo Martínez, que encabeza una lista en la que «no hay fichajes estrellas» sino «personas comprometidas» en distintos ámbitos, asume la paridad (casi al 50%, con apenas un hombre más) y lleva en el número dos a la animadora sociocultural Estefanía Rodríguez, voluntaria de colectivos como Ambi (Asociación de Discapacitados Físicos del Bierzo).

«No hemos podido hacer más esfuerzo»

Martínez, conocido por su labor como antiguo portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana, tachó de «lamentable» no haber conseguido forjar una coalición electoral. «Por nuestra parte no hemos podido hacer más esfuerzo», dijo después de haber ofrecido hace un par de semanas un último intento de acuerdo a Podemos e Izquierda Unida, que no acudieron a la cita y se presentarán también por separado.

«El objetivo ahora es tener una ciudad más democrática, más participativa y más colaborativa en la que lo fundamental sean las personas», dijo el cabeza de una lista que se presentará públicamente a la vuelta de las elecciones generales de este próximo 28 de abril. Con la vista puesta en las municipales del 26 de mayo, Municipalistas por el Cambio también concurrirá con Fernando Cerezales a la pedanía de Castañeiras-Fuenteoliva, perteneciente al Ayuntamiento de Balboa.