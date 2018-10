'Mujeres, cuerpo y territorio'

Hoy 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales y en Ponferrada la Concejalía de Bienestar Social ha organizado en la Casa de la Cultura una exposición con la que pretende dar visibilidad a la labor de la mujer en el medio rural. Para ello, se ha contado con el trabajo de Laura Solé, que plasmó en una serie de fotografías su viaje por América Latina recogiendo el testimonio de mujeres de poblaciones rurales e indígenas y su lucha por mantenerse en ese territorio.

Durante su viaje de un año y medio, la autora estuvo en contacto con organizaciones campesinas y compartió vivencias con las mujeres «de las que me impresionó mucho lo invisibilizadas que están en su rol, muchas veces poniéndose delante de las luchas y la resistencia pero luego no salen en las fotografías, otras veces tienen esa intención pero por estar muy ligadas al trabajo doméstico y de cuidados no lo pueden realizar».

Para Laura Solé, lo ideal sería que estas mujeres «estuvieran aquí contándolo» pero como no es posible cada una de las fotografías que componen esta exposición es un retrato de cada una de ellas. «Hay mujeres de Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras y cada fotografía va ligada a un trozo de texto que explica el contexto de esta mujer y su lucha», explicó. Además, con esta muestra intenta «romper esa imagen que a veces tenemos de mujeres de países del sur como víctimas y mostrarlas como lo que son para mi, mujeres con mucha fuerza en una situación muy complicada pero resistiendo».

Laura Solé estuvo acompañada del concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz, quien destacó el trabajo de la autora y, sobre todo, el testimonio global que, a su juicio representa esta exposición que estará hasta el 31 de octubre en la Casa de la Cultura y luego se trasladará del 1 al 16 de noviembre a Toral de Merayo.