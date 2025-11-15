leonoticias - Noticias de León y provincia

Sala del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León.

Una mujer herida tras una colisión lateral de dos turismos en Ponferrada

El suceso tuvo lugar a las 23:06 horas del 14 de noviembre, cuando se recibió aviso en la sala del 112

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:13

Comenta

Una mujer herida en una colisión en Ponferrada. El Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León ha informado de un accidente en la noche del viernes en la capital berciana.

Una colisión entre dos vehículos que dejó herida a una mujer de 44 años. El suceso tuvo lugar a las 23:06 horas del 14 de noviembre, cuando se recibió aviso en la sala del 112 de Castilla y León de un accidente en la calle Lago de la Baña, a la altura del número 4, en Ponferrada.

El accidente se produjo por una colisión lateral de dos vehículos. Tras el incidente, resultó herida una mujer, mareada y con dolor de cabeza.

Desde el Servicio de Emergencias se trasladó aviso a Cuerpo Nacional de Policía de León, a Policía Local de Ponferrada y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envió una ambulancia para atender a la herida.

