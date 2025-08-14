Una mujer herida al chocar contra un vehículo parado en Columbrianos El siniestro se registró en la calle Real de la localidad ponferradina

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 14 de agosto 2025, 18:18

Una mujer de 41 años ha resultado herida en un accidente registrad en la tarde de este jueves, 14 de agosto, en Columbrianos.

El Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada a las 17:30 horas que informaba de un siniestro a la altura del número 97 de la calle Real de la local.

El choque se registró cuando uno de los turismos intentaba esquivar a un vehículo que se encontraba parado.

Emergencias solicitó asistencia para la mujer herida y dio aviso a Sacyl, a la Policía Local y Nacional.