Morala y Ramón piden a la Junta que valore construir una cubierta en el colegio de Columbrianos

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 5 de febrero 2025, 12:34 Comenta Compartir

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, y portavoz de la oposición del PSOE en el Ayuntamiento de la capital del Bierzo, Olegario Ramón, apostaron por que la Junta de Castilla y León valore la posibilidad de construir una cubierta en el colegio de Columbrianos, donde la Asociación de Madres y Padres lleva 30 años reclamando esa infraestructura.

Así se pronunciaron tras conocer las últimas quejas del AMPA del centro, que dicen sentirse «agraviados» tras el anuncio del Gobierno autonómico de que construirá una cubierta en el colegio de Flores del Sil, donde ya existe un pabellón, mientras ellos no tienen nada y los niños no pueden disfrutar del recreo o de las actividades físicas en el exterior cuando las condiciones climatológicas son adversas.

El alcalde de Ponferrada mantendrá una reunión con el director del centro de Columbrianos para escuchar sus reivindicaciones. «Creo que hay que trabajar con quien tiene competencia para ello, que es la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de que nosotros exploremos todas las posibilidades para aportar todo lo que podamos y hasta donde podamos. Creo que treinta años de espera son muchos de excesiva paciencia. Los comprendo», afirmó Morala, quien recordó que hay un compromiso del equipo de gobierno para trabajar por este objetivo, así como en el de una cubierta para el colegio de La Borreca y las actuaciones que hagan falta en los centros educativos.

Por su parte Ramón cree que la comunidad educativa de Columbrianos «tiene cierta razón». «Si en un sitio hay ya pabellón cubierto y en otro no tienen nada, quizá hay que hacer los dos. No digo que no haya que hacer el de Flores del Sil, pero también el de Columbrianos, que parece que es incluso más prioritario», aseveró.