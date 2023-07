Morala anuncia una moratoria de las sanciones hasta 2028 en la ZBE y restricciones a la movilidad sólo si hay riesgo para la salud

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha anunciado este miércoles que el equipo de gobierno aplicará una moratoria de las sanciones en la Zona de Bajas Emisiones y las restricciones a la movilidad solo se aplicarán si los niveles de contaminación ponen en riesgo la salud de las personas. Esta va a ser la propuesta que se incluirá en el borrador de ordenanza que prepara el equipo de gobierno PP-CB-Vox y que fue trasladada en el encuentro mantenido con la Asociación de Comercio Urbano Templarium dentro la ronda de contactos con los comerciantes y operadores económicos y sociales de la ciudad para abordar todos los aspectos relacionados con la ZBE.

Respecto al área de aplicación, el primer edil ponferradino avanzó que en este momento se contemplan dos opciones. La primera, una ordenanza tal como está diseñada que sería compatible con las obras que se están ejecutando con fondos europeos en la zona centro «sin tener que restituir el montante global del mismo», aseveró. En la segunda, el PP pondrá sobre la mesa «la viabilidad y consecuencias de desplazarla a otra localización».

Morala considera que se trata de «una solución que va a permitir compatibilizar y equilibrar el cumplimiento de los compromisos con Europa y con los ponferradinos» y que, en definitiva, «no nos va a obligar a devolver ni un solo euro de los casi 3 millones percibidos de la Unión Europea, va a permitir mantener esa accesibilidad al centro de Ponferrada o la zona afectada por esta Zona de Bajas Emisiones diseñada por el anterior gobierno municipal».

El regidor ponferradino insistió en defender la negativa del equipo de gobierno PP-CB-Vox de no aplicar la Zona de Bajas Emisiones diseñada por el PSOE. En este sentido puso en valor las soluciones que el gobierno municipal pone sobre la mesa y para las cuales quieren contar con «el consenso más amplio y mayor posible van a permitir cumplir con la normativa europea y con los compromisos con la ciudad de Ponferrada, con los comerciantes y con los vecinos», subrayó.

«La calidad del aire es buena»

El alcalde anticipó así las dos líneas que van a determinar la hoja de ruta. Por un lado, un moratoria de la entrada en vigor del régimen sancionador hasta el año 2028, y otra segunda, la activación de las restricciones de movilidad. En este último punto, aseguró que el Ayuntamiento trabaja en unos niveles de contaminación que solo aplicarían restricciones para los vehículos si los niveles de contaminación determinan que existe un serio la salud de las personas.

«Ahora mismo la calidad del aire en Ponferrada es buena, no ha lugar a activar ningún tipo de restricciones y estamos hablando en un mes en el que no ha llovido, hay circulación de vehículos y es un mes de referencia», explicó Morala. En este sentido, avanzó que el Ayuntamiento seguirá adelante con la realización de los análisis de la calidad del aire que determinarán si es necesario o no restrigir el acceso de los coches al área diseñada.

«Vamos a seguir analizándolo, vamos a poner esos niveles de contaminación sobre la mesa para informar no solo a los comerciantes sino también a los vecinos y a partir de ahí, sobre estas dos líneas de actuación tomaremos las decisiones que haya que tomar, siempre cumpliendo con la normativa europea, no viéndonos abocados a devolver casi 3 millones de euros y desde luego cumpliendo con nuestros compromisos con la ciudad de Ponferrada».

«Un desastre y un disparate»

Además, Morala arremetió contra herencia de los socialistas en lo que respecta a la Zona de Bajas Emisiones «que ha sido un auténtico desastre y disparate». Lamenta que «cuando se toman decisiones a golpe de ocurrencia y de improvisación, sin medir las consecuencias que pueden tener para la economía, el comercio de la zona, para los vecinos y los que nos visitan eso pone en serio riesgo el futuro del comercio, de la actividad económica y del empleo del centro de Ponferrada».

Plan integral de comercio

El concejal de Comercio, David Pacios, destacó la apuesta del equipo de gobierno por «revitalizar» el comercio local y minorista del centro de la ciudad siempre atentos a las necesidades que los comercientes les trasladen. En este sentido, anunció que diseñarán un plan integral a desarrollar en cuatro años para fomentar el comercio local incluido el mercado de abastos con la idea de convertirlo en un referente turístico.

El presidente de Templarium, Felipe Álvarez, se mostró muy satisfecho por la creación de una Concejalía de Comercio «para poner en valor la cantidad de establecimientos que tenemos en la ciudad». Asimismo, apoya los cambios en la Zona de Bajas Emisiones que proyecta el nuevo equipo de gobierno y abre las puertas de la asociación para colaborar con el Ayuntamiento.