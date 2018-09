Merayo pide «sensatez» a la oposición para no perder inversiones por valor de tres millones de euros Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada en el que no se ha aprobado los presupuestos municipales para el ejercicio de 2018. / César Sánchez La regidora considera que «es hora de aparcar los legítimos intereses políticos y trabajar para Ponferrada y no contra la alcaldesa» D. ÁLVAREZ Ponferrada Jueves, 13 septiembre 2018, 13:46

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, pidió hoy «sensatez» a los grupos políticos de la oposición a un día de que se reúna en el Consistorio la comisión que debe dar su visto bueno al plan de obras presentado por el equipo de Gobierno para invertir los tres millones de euros de remanentes de Tesorería acumulados en el ejercicio anterior. Tras el rechazo a los presupuestos municipales, la regidora recordó que «se perdieron seis millones y la ciudad no se puede permitir el lujo de perder otros tres» y consideró que «es hora de aparcar los legítimos intereses políticos y trabajar para Ponferrada y no contra la alcaldesa».

Al respecto, Fernández Merayo reiteró que es el Ministerio de Hacienda el que decide a qué «inversiones financieramente sostenibles» pueden destinarse esos remanentes, aunque recalcó que «si el día 30 de septiembre ese dinero no está asignado, no se puede gastar en nada». Según la regidora, la última modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado es la que permite llevar a cabo ahora estas inversiones. «Antes era imposible jurídicamente», recalcó Fernández Merayo, que aseguró que «es muy triste para un alcalde tener dinero y no poder gastarlo».

En el mismo sentido, emplazó a la oposición a que «no vuelva a vetar estas obras» y recordó que los proyectos deben estar adjudicados antes del 31 diciembre. Tras la que se celebrará mañana, una segunda comisión será la que apruebe o rechace ese plan de obras, así como las modificaciones de crédito que afectarán a las subvenciones que reciben las asociaciones del municipio. «Los ciudadanos no perdonarían que, por segunda vez, sus necesidades no se atiendan por intereses partidistas», advirtió la alcaldesa.