Merayo lanza un llamamiento 'in extremis' a la oposición para apoyar en pleno el listado de obras para invertir los 3 millones de remanentes La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, durante su comparecencia. La alcaldesa apela de nuevo a la «sensatez» de los grupos y asegura que si el documento de actuaciones financieramente sostenibles no recibe el visto bueno en la sesión de este viernes no dará tiempo a tramitarlas para ejecutarlas y el dinero se perderá CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 27 septiembre 2018, 15:08

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, lanzó hoy un llamamiento 'in extremis' a los grupos municipales a la oposición a los que apeló a su «sensatez» para que apoyen en el pleno que se celebrará este viernes el documento que recoge el listado de obras financieramente sostenibles con los tres millones de euros procedntes de remanentes de tesorería. Una llamada que la primera edil justificó en la premura de los plazos para poder tramitar la ejecución de las actuaciones antes de fin de año dado que, de lo contrario, esta inversión se perdería.

«O salen mañana esos remanentes o no da tiempo porque tiene que estar aprobada la licitación y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia antes del día 31 de diciembre, sino se queda fuera», explicó Merayo, que recordó que «la fecha tope es esta» y que los plazos de la tramitación administrativa no dejan margen para aplazar el proceso.

La primera edil destacó la necesidad de aprovechar la oportunidad que ofrece el hecho de que el Ayuntamiento pueda beneficiarse desde el mes de julio de este año de la posibilidad de acometer estas inversiones a cargo de los remanantes de tesorería «gracias a que tenemos una situación financiera buena», algo vetado por el Ministerio de Hacienda anteriormente debido al plan de pago a proveedores que contrataron gobiernos anteriores.

La regidora municipal defendió que hay muchas obras propuestas por la oposición que no se pueden incluir en el listado «porque no tienen el encuadre presupuestario que la ley les da» como actuación financieramente sostenible, como es el caso del arreglo de los nichos del cementerio, entre otras. Asimismo, aseguró que el equipo de gobierno ha elaborado «un listado que nos parece el más adecuado» con el criterio de «repartir lo más posible entre los barrios y entre los pueblos de Ponferrada porque el dinero es de todos» para acometer las obras «más necesarias» que permitan «llevar un poco de bienestar a cada una de las zonas de la ciudad». En este sentido, la alcaldesa citó el arreglo del paso subterráneo del barrio de La Estación, de la calle Gómez Núñez, la sustitución del fibrocemento de la avenida de América.

«Se han atendido todas las peticiones»

La primera edil defendió el proceso de negociación de la lista con los diferentes grupos políticos y aseguró que del PSOE «se han atendido todas las peticiones salvo aquellas que los servicios técnicos nos han dicho que son ilegales o que no pueden tener encaje» como es el caso de la la adquisición de dos microbuses para el TUP «porque no hay un contrato que esté en vigor» y cuatro actuaciones: la entrada de Cuatrovientos y las aceras de la calle Pontevedra, las aceras del Camino del Francés y la calle Teruel.

Con respecto a las peticiones de USE defendió que «se han atendido prácticamente todas» y explicó que se refieren principalmente a la mejora de accesibilidad en la plaza Rodrígo Yáñez y obras en algunos pueblos. No así en el caso de Ponferrada en Común que declinó presentar lista de peticiones, según indicó Merayo. En el caso de Ciudadanos, la alcaldesa recordó que se abstuvieron en la oposición, y en referencia a las propuestas del PRB, recordó que la petición pasa «porque no se haga el ARU y que no se arreglara Gómez Núñez». Una petición que finalmente no fue atendida porque «es una necesidad», insistió.