Merayo: «Han sido cuatro años muy intensos y difíciles pero me voy con la cabeza alta y con la satisfacción del deber cumplido» Gloria Fernández Merayo, junto a las imágenes de los alcaldes de la ciudad del salón de plenos. / CARMEN RAMOS La alcaldesa en funciones manifiesta los mejores deseos para la ciudad en esta nueva andadura y se pone a disposición de la nueva Corporación municipal para garantizar una «transición ordenada» CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 12 junio 2019, 14:02

La alcaldesa en funciones de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, dijo adiós este miércoles a cuatro años «muy intensos y difíciles pero también muy satisfactorios», indicó. Aseguró que se va «con la cabeza alta y con la satisfacción del deber cumplido» aunque reconoció que le hubiera gustado «solucionar más cosas».

La primera edil no dudó en pedir disculpas de forma pública si durante este tiempo al frente del Consistorio de la capital berciana «si ofendí a alguien sin yo quererlo» y también «si no fui capaz de ayudar lo suficientemente a algunas personas o si me he equivocado». En su última intervención como alcaldesa de la ciudad ha dejado claro que si fue así «desde luego no ha sido intencionadamente» ya que «he dado lo mejor de mí misma por esta ciudad», subrayó. Merayo se mostró «muy orgullosa» por haber sido la primera alcaldesa de la ciudad y confía en que de cara al futuro «haya más alcaldesas» al considerar que «es bueno llevar a las instituciones lo que ya es normal en la calle».

La regidora en funciones valoró la acción del equipo de gobierno PP-CB durante los últimos cuatro años que deja al Ayuntamiento en «una situación económica muy saneada». Asimismo, destacó que quedan «muchísimos proyectos y muchísimas obras que tendrá que seguir adelante la nueva Corporación». En este sentido, informó de la reunión mantenida este martes con el candidato del PSOE, Olegario Ramón, que se convertirá en nuevo alcalde durante el pleno de investidura que se celebrará este sábado tras el acuerdo de gobierno alcanzado con Podemos y Coalición por El Bierzo.

«Yo ya me he reunido con Olegario Ramón y he dado orden a las distintas concejalías para que se haga un resumen de todos los asuntos que quedan pendiente y también se lo he traslado así a los servicios centrales, a la secretaria, asesoría jurídica e intervención», explicó. Considera que esta acción es fundamental para tener «una transición ordenada», algo que «yo no tuve», lamentó. «Creo que es lo suyo y es lo correcto que la haya, teniendo en cuanta que quedan asuntos acuciantes como el ARU o las obras del Castillo, cosas que hay que sacar ya», recalcó

Gloria Fernández Merayo manifestó los mejores deseos para la ciudad en esta nueva andadura. «Espero y confío que vaya todo bien por el bien de Ponferrada porque la ciudad se merece ese Ponferrada primero», concluyó.