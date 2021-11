Medio Rural niega la falta de suministro eléctrico en Carracedo de Compludo

La Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada negó este viernes la falta de suministro eléctrico en Carracedo de Compludo, como denunciaba el Grupo Municipal Ciudadanos, pero s í reconoció deficiencias en el suministro, como así lo confirmó el alcalde de barrio de esta localidad ponferradina, Carlos de la Torre. «Reconoce deficiencias en el suministro, máxime en invierno, cuando hay menos horas de luz, pero ha negado la falta de suministro y está profundamente ofendido con la imagen dada y, sobre todo, por la implicación de esta Concejalía en buscar una solución a este complejo problema», apuntó el titular del área, Iván Alonso.

En ese sentido, Alonso recordó que tanto Carracedo de Compludo como San Adrián de Valdueza estuvieron a punto de quedarse deshabitadas hace no mucho tiempo pero se evitó con la llegada de nuevos habitantes. «Desgraciadamente, estos pueblos no tenían ni tienen acometida de electricidad convencional y se ha tenido que suministrar a través de placas fotovoltaicas», explicó, a la vez que indicó que en su momento, «precisamente siendo parte de ese equipo de gobierno del PP la actual concejala de Ciudadanos, Teresa Magaz, se dimensionó incorrectamente las placas fotovoltaicas, resultando que la capacidad de almacenaje de las baterías bajase del 70% y al no proyectarse apoyo hidráulico dichas baterías han mermado de manera sensible su utilidad».

De este modo, el concejal de Medio Rural mostró su preocupación por esta problemática, aunque recordó que el Ayuntamiento de Ponferrada opta a una subvención para la instalación de huertos solares de autoabastecimiento eléctrico apoyados por energía hidráulica que se instalará en los antiguos molinos «para evitar perpetuar el mismo problema». De hecho, consideró que es «lo que se debería haber efectuado en la primera instalación». Además, la Concejalía realizó, por medio de una ingeniería experta en abastecimiento eléctrico un Plan Director para todo el medio rural, haciendo especial hincapié, en una primera fase, en las localidades de Carracedo de Compludo y San Adrián de Valdueza.