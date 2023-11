María Martínez, la receta del éxito: «Ha sido muy inesperado todo»

María Martínez lleva varios días en una nube después de convertirse en la primera ganadora del Campeonato de Hamburguesas Micológicas de Castilla y León, una novedosa propuesta dentro de 'Soria Gastronómica' que buscaba premiar a los jóvenes talentos de la cocina, estudiantes de los Centros Integrados de Formación Profesional de la comunidad. «Estoy muy contenta, ha sido muy inesperado todo», explica a elbierzonoticias.

Recién llegada a la capital berciana después de jornadas de nervios, viajes e incluso exámenes, esta joven ponferradina reconoce que no se esperaba tanta repercusión, sobre todo mediática, pero lo vive con ilusión «porque es una experiencia que nunca he vivido».

Su plato, el que se hizo valedor de un premio de 500 euros, evoca al otoño. De hecho, su nombre, 'Hamburguesa Akikoyo', significa otoño en japonés, «a cuando se enrojecen las hojas de los árboles y se empiezan a caer». Con un formato «bastante extraño», porque en su elaboración no se apreciaba casi el pan, esta estudiante del CIFP 'Ciudad de León', centro del que se presentaron otros tres alumnos, quiso darle más protagonismo a la armonía del plato y a la carne.

Entre los ingredientes destaca una salsa de mantequilla trufada, «un productazo que normalmente no lo utilizas en casa, yo no había visto una trufa en mi vida y mucho menos la había utilizado»; diferentes tipos de setas rehogadas con calabacín «para que les dé un poco de textura»; queso «para que le dé esa huntosidad a las quenelles que hice de las setas»; y la carne va íntegra, «sin añadirle ningún tipo de cosa para que se apreciara el sabor de la carne porque es una raza muy buena la que nos dieron, para no estropearla». A todo ello se le une cebolla encurtida para «un toque más ácido», bizcocho de sifón y, por último, «un toque muy fuerte de potencia que es una reducción de PX (vino)».

La joven estudiante recibe el primer premio del Campeonato de Hamburguesas Micológicas de Castilla y León.

Todo un manjar elaborado por esta joven de 20 años que casi siempre tuvo claro que quería dedicarse a la cocina. «Tuve una etapa en la que no, la adolescencia renegué bastante pero si es verdad que siempre que me preguntaron desde chiquitita siempre decía cocina y tengo un vídeo de sexto de Primaria que nos preguntaban a qué queríamos dedicarnos y salgo yo diciendo que quería ser cocinera», asegura María Martínez.

En la actualidad está cursando segundo del Grado Medio de Cocina y Gastronomía. Una vez que lo finalice tiene la opción de hacer el Grado Superior de Dirección de Cocina, algo que todavía no está segura de hacer aunque «yo creo que sí».

Y después, espera poder dedicarse a alguna de sus dos pasiones dentro de la gastronomía: la cocina asiática, sobre todo la japonesa, y la repostería. Y «ojalá poder hacer, poder trabajar en varios grandes restaurantes e ir conociendo recetas de grandes chefs por toda España».

De esta forma, el Bierzo sigue sumando jóvenes prometedores, en este caso, en el mundo de la gastronomía.