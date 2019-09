Fiestas de la Encina 2019 Marea: «Los leoneses son gente brava: lo que tú das, lo recibes» El grupo de rock Marea /En video. videoclip de 'En las Encías', adelanto de su nuevo disco 'El Azogue'. La banda de rock navarra regresa a Ponferrada, este viernes 6 de septiembre, para presentar en plenas fiestas de La Encina su nuevo disco, El Azogue que les ha permitido volver a subirse a los escenarios tras siete años de parón S.FERNÁNDEZ León Jueves, 5 septiembre 2019, 13:04

La Ponferrada más rockera cuenta las horas para volver a ver en directo a Marea. El quinteto navarro regresa este viernes, 6 de septiembre, al auditorio de Ponferrada tras 15 años y 12 después de su última visita a León, en esta ocasión ofrecieron un concierto en la Plaza de Toros de la capital leonesa que todavía recuerdan con cariño. Ahora llegan con El Azogue, un disco que sirve para reivindicar el rock y para confirmar la 'consolidación' de esta banda original de Berriozar que se formó en 1997. 22 años de carrera musical y siete discos con Kutxi Romero a la cabeza este grupo no se podía entender sin la presencia del maestro Kolibrí Díaz y César Ramallo a las guitarras; Eduardo Beaumont «Piñas» al bajo y segunda voz; y Alén Ayerdi a la batería. Precisamente, leonoticias se ha reunido con el maestro para mantener una bonita conversación que sirve para reflexionar y observar el momento que están viviendo después de volver a subirse a los escenarios tras siete años de parón.

Marea Gira El Azogue 2019 6 septiembre Auditorio Municipal de Ponferrada Apertura de puertas: 20:30h Artista invitado: 21:00h MAREA:22:00h

Vuelve Marea, ¿cómo ha sido volver hacer promociones, entrevistas y lo más importe subir a los escenarios?

Feliz, porque te hace sentir vivo. Es una vorágine intensa y rápida, pero es bonito que Marea vuelva a estar en la escena, que la gira vaya tan bien y que la aceptación de la gente haya sido tan grande.

¿Había presión?

No, nosotros siempre hemos sido muy sinceros con nosotros mismos, hemos sido muy respetuosos con nosotros mismos y con la música que hacemos. Los cinco hemos estado ilusionados con este nuevo disco aunque es cierto que siempre tienes incertidumbre por saber cómo va a recibir el público los trabajos nuevos

«La música tiene el componente mágico de ser creado de la nada» Kolibrí

En Marea no sólo es el guitarrista, sino que también es productor, ¿cuál es la parte que más le gusta de todo lo que rodea a un disco?

Todo tiene su encanto, estar en el estudio y ver crecer la canción es maravilloso sobre todo cuando terminas y te quedas satisfecho con el trabajo realizado. La música tiene el componente mágico de ser creado de la nada, por lo que cuando eres el culpable de construir una canción sientes una satisfacción enorme. Luego están los conciertos, donde recibes toda la energía de la gente y le pones a las canciones sensaciones y emociones.

¿Cómo es el proceso de creación de una canción?

Todo nace en el local estando los cinco, nadie lleva cosas hechas de casa. Siempre sale una chispa que hace arder el fogón y a partir de ahí vamos probando, testando y grabando esa nueva idea. Todo el mundo aporta y pone su grano de arena, y eso es algo que nos encanta porque al final las canciones son de los cinco.

¿Les cuesta mucho cerrar las canciones?

Mucho, puede llegar a ser un suplicio (risas). Tener en la cabeza una canción y estar todo el rato pensando en ella, desde cuando estas en la compra hasta cuando vas a buscar a los niños al colegio. Nos ha costado dos años terminar el disco y sólo vives y respiras para eso. Es cierto que hay un momento que ya lo ves claro, que se te disipan las dudas y con los años he aprendido a ponerle fin a ese proceso. Ahora cuando digo 'lo tengo' ya paró ahí y dejo de investigar.

El Azogue es un disco de mucha crítica, ¿dada la situación actual, ahora es más necesario volver hablar de rock?

Yo soy muy optimista, es cierto que vivimos unos tiempos en los que nos están abordando nuevos estilos, pero son cosas pasajeras; el rock siempre va a estar ahí porque la gente que lo escucha es gente de corazón. Parece que está de capa caída, pero esta gira nos está demostrando que el público está deseando que salgan cosas nuevas. Nosotros llevamos más de 30 conciertos en esta gira con el público entregado y llenando las salas.

«El rock siempre va a estar ahí porque la gente que lo escucha es gente de corazón» Kolibrí

¿Cuál fue el 'secreto' para que Marea triunfara sin depender de las radios musicales, ni de las grandes discográficas?

Como productor que he producido más de 60 bandas siempre les doy un consejo, que crean en ellas mismas y que tiren para adelante creyendo su historia. El rock no funciona pensando que porque un tema salga en la radio vas a llenar un gran estadio, este estilo de música es más sincero que todo eso, viaja gracias al boca a boca de la gente. Es un proceso mucho más largo y costoso pero es más sincero porque vas aganado al público poco a poco y esa gente que te sigue ya no te abandona. Los seguidores que nosotros teníamos hace 15 años siguen estando, algo que no pasa con otros estilos.

¿Cómo valora este auge de festivales en detrimento de las tradicionales giras?

Es cierto que se está perdiendo el formato de gira clásica y los grupos están más interesados en entrar en festivales porque lógicamente te va a ver mucha más gente y es un escaparate más goloso, pero también es más impersonal porque no deja de ser un espectáculo en el pasan todo el rato cosas. Todo lo que sea tocar siempre estaré a favor pero aunque sea más costoso no hay que perder las giras que te llevan por todas las provincias.

«Marea respeta mucho a la gente que ha estado antes que nosotros abriéndonos el camino» Kolibrí

Ser Marea además del éxito personal les ha permitido tocar con todos los grandes...

Eso un lujo, subirte al escenario con todos los grandes, o que El Drogas te venga a ver ensañar, etc. El otro día en Galicia subió a tocar con nosotros Yosi (los Suaves) y yo estaba con la carne de gallina tocando. Son fuentes de las que has bebido desde pequeño y es un honor poder conocerles. Es algo que siempre nos ha gustado a los cinco. Marea respeta mucho a la gente que ha estado antes que nosotros abriéndonos el camino.

¿Qué recuerdos le trae León?

Me gusta mucho León, tengo muchos amigos allí. La gente es maravillosa, recuerdo el último concierto en la Plaza de Toros con cariño, los leoneses son gente brava que lo que tu das, lo recibes. Así que hay ganas de pasar por Ponferrada.