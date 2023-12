Marcha solidaria en Ponferrada para ayudar a un policía, tetrapléjico tras un accidente

La Policía Nacional de Ponferrada, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, impulsa la carrera «Mucha fuerza Isma» con la que pretenden recaudar fondos para ayudar a su compañero, el agente Ismael López, quien sufrió un accidente con su bicicleta hace dos meses y ha quedado tetrapléjico.

Ismael López, muy conocido y querido en la ciudad por sus charlas en colegios e institutos sobre ciberbulling y otros delitos a través de las redes, está actualmente ingresado en el Hospital de parapléjicos de Toledo, ciudad en la que ha tenido que instalarse su familia para poder acompañarle en este largo y duro proceso.

Pedro Villanueva, policía de la comisaría de Ponferrada y compañero de López, explicó que todos están volcados en conseguir fondos para colaborar en su tratamiento y ayudar a su familia. «Agradecemos toda la solidaridad mostrada por compañeros, amigos, colegios donde Isma es muy querido. Esto es un anticipo de que él va a venir aquí y va a estar otra vez con nosotros», dijo emocionado. «Se va a recuperar. Va a ser largo porque el accidente es muy grave. Queremos hacerle llegar ese cariño. Le enviaremos fotografías y vídeos para darle ánimo».

Villanueva agradeció también todas las colaboraciones que están llegando, como desde la Fundación Mupol, Mutualidad de Previsión Social de la Policía, y de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada. «Desde un primer momento nos ha manifestado su entera disposición a facilitar todo lo necesario para que esta marcha sea posible», señaló en declaraciones recogidas por Ical.

El club 'Calentadas Trail', al que pertenece López, ha sido el encargado de la organización y el recorrido. Su portavoz, Manuel Alba, animó a participar en esta cita, que se celebrará el 17 de diciembre. Saldrá a las 16.30 horas desde la comisaría de la Policía Nacional de Ponferrada desde donde se recorrerán algo más de tres kilómetros por el paseo del Río, el Museo de la Energía y el barrio de Compostilla hasta llegar al pabellón Lydia Valentín. Allí se sortearán regalos que han sido donados. No es necesaria inscripción y los que quieran ayudar pueden hacerlo a través de una cuenta habilitada por la Fundación Mupol. También a través de Bizum y el propio día habrá urnas para donativos.

Alba explicó que López está consciente y sabe de la organización de esta carrera. «Animo a toda la gente a que venga, sobre todo los niños, gente de la Asociaciones de Padres y Madres de colegios donde Isma da las charlas. Hay una frase que se me quedó grabada hace unos días que me dijo Isma: Al final vais a conseguir que salga de aquí andando. Yo me quedo con eso», finalizó Alba.

Por su parte la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada, Eva González, mostró todo el apoyo del consistorio a esta iniciativa. «Queremos mandarles ánimo y cariño a toda su familia. Tendemos la mano y apoyamos cualquier acto que se haga».