Manuel de la Fuente (PSLF): «Creemos en la plena autononomía municipal para garantizar y ejecutar las reivindicaciones vecinales y sociales»

Manuel de la Fuente es el candidato del Partido Socialista de Libre Federación (PSLF) a la Alcaldía de Ponferrada. Una formación que desembarca por primera vez en unos comicios municipales en la capital berciana con un objetivo claro: «trabajar para la gente de la calle».

Es la primera vez que concurre como candidato a unas municipales en Ponferrada tras su experiencia como concejal, ¿qué le animó a presentarse?

Yo no pensaba en tomar esta decisión pero ha habido una serie de componentes de tipo social y de gente de la calle que me ha dicho que diera un paso adelante. Lo estuve pensando, consulté con el partido al que ahora pertenezco desde hace unos diez meses y me dio el 'ok' para encabezar una lista.

-¿Por qué con las siglas del Partido Socialista de Libre Federación?

Porque el PSLF es un partido de ámbito nacional aunque en Castilla y León sólo estaba presente en Burgos y los dos compañeros de Cacabelos, Maika y Santiago, que curiosamente van en la lista de Ponferrada, fueron los que me animaron a estar. Es una formación que ha sido fundada con personas que han sido expulsadas del PSOE o que han abandonado el partido porque cada vez este partido, mal llamado Obrero ya porque hay más empresarios dentro casi que obreros, se iba desviando cada vez más al centroderecha, por esto se ha constituido esta formación de tendencia republicana.

¿Es el partido de los descontentos del PSOE?

No de los descontentos sino de la gente que cree que se puede hacer otra política y gobernar de otra forma para el pueblo, porque si tú llevas unas siglas en el partido que dicen Partido Socialista Obrero Español debes de gobernar para la gente de la calle, para los más débiles, para el pueblo, pero aquí se ha hecho todo lo contrario. No es el descontento, es que creemos que se puede hacer otra política y no siempre la misma, como durante décadas ha ocurrido en Ponferrada.

¿Qué aporta el PSLF al socialismo?

Este partido aporta mucho al socialismo desde el punto de vista de una base democrática, en defensa de lo público. Creemos en la plena autononomía municipal para garantizar y ejecutar las reivindicaciones vecinales y sociales, que es donde más hacemos hincapié, en los barrios, en la periferia. Esta autonomía municipal sólo puede garantizarse con suficiencia económica y fiscal y ahí es donde estamos nosotros. Creemos que todos los servicios municipales han de ser públicos y gestionados democráticamente, como el agua, la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza de calles que deben ser gestionados directamente por el Ayuntamiento porque las empresas privadas todos sabemos lo que hay, se hacen cargo del servicio y su gestión deja mucho que desear como estamos comprobando en nuestro municipio.

¿Cuáles son los ejes de su programa para conseguir la primera Alcaldía del Bierzo?

Durante décadas este Ayuntamiento se ha venido gobernando de una forma clientelar para los poderosos dejando a un lado a los autónomos y a las clases populares y más necesitadas del municipio. Todos pensábamos que con el cambio de gobierno en este mandato municipal que ahora concluye se podía abrir una luz de esperanza socialista y de buen gobierno progresista para todas esas personas abandonadas y olvidadas durante tantos años, pero ha ocurrido todo lo contrario y se ha continuado gobernando para los poderosos en detrimento de los más débiles. Nosotros queremos hacer hincapié en que primero son las personas, la calle y los más necesitados y luego la otra gente, sin desmerecer ni marginar a nadie, pero primero es lo primero: la gente que lo está pasando mal.

¿Qué medidas plantea?

Gobernar de otra forma, teniendo en cuenta a los barrios que están abandonados y de una forma que han sufrido las consecuencias de una mala gestión de gobierno. Una prueba evidente es que había aquí un tripartito, con el apoyo últimamente del PRB, y lo único que han hecho es abandonar a los barrios más céntricos y de la periferia, desde Flores del Sil hasta La Borreca, de norte a sur y de este a oeste. Estos barrios han sido abandonados a su suerte, se han hecho algunas pequeñas obras más de cara a la galería y a los titulares de prensa que no favorecen realmente a la calidad de vida de las personas. Estos barrios sufren carencias en infraestructuras, como centros cívicos, canchas polideportivas, zonas de ocio y recreo para niños, tercera edad, construcción de glorietas en puntos y cruces peligrosos como la Avenida de Portugal cruce con Toral de Merayo y cruce de las piscinas de Compostilla, que han supuesto accidentes mortales. Hay graves carencias en infraestructuras, en aceras y calles, falta de puntos de luz, pasos de peatones en malas condiciones...

-¿Cuál es el proyecto estrella del programa?

El trabajar para la gente de la calle. Tú no puedes prometer nada que no puedas cumplir. Es trabajo y defensa de los intereses de los más débiles, de la gente, del pueblo. Estamos hartos de promesas y ventas de humo incumplidas. Últimamente ha habido un partido como Coalición pore El Bierzo que ha sacado cien propuestas cuando todos sabemos que por ejemplo en el barrio de La Estación en el anterior mandato hicieron muchas y no ha cumplido ninguna. Eso no se puede hacer, no se puede engañar al pueblo de esa forma. Por eso hay que tener los pies en el suelo y trabajo, trabajo y trabajo para poder realizar y poder llevar como base aquellos problemas que de alguna forma minan la calidad de vida de los ciudadanos y de la gente de la calle y eso ha brillado por su ausencia. No puede hablarse de calidad de vida porque pongas acceso a las redes sociales o mejores internet, eso es un conjunto de aspectos para mejorar la vida de las personas porque si tenemos en cuenta que la gente pasea mucho por la calle y anda en coche y si no tienes unas buenas calles y aceras la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas queda diezmada totalmente. Las personas lo primero y luego todo lo demás. Esta es la base de nuestro programa.

Hablando de la candidatura, ¿cuál es su valoración de la lista que le acompaña en las elecciones municipales?

Hemos hecho una lista bastante importante de cara al ciudadano y a la calle. Valoro muy positivamente su presencia porque son gente que algunos han estado implicada en Podemos, en el PSOE, incluso en IU. Hay gente con experiencia y gente joven y preparada como Claribel y Álex que se han esforzado por conseguir que nuestra propuesta sea asequible para todas las personas pero principalmente para la gente de la calle. Cuando hablamos de personas hablamos de gente preparada que incluso pueda gobernar el Ayuntamiento, estamos hablando de dos o tres personas con licenciaturas en Topografía, técnicos en Sanidad, hay dos enfermeras, etc. Hay gente preparada para llevar a cabo un gobierno municipal con todas las garantías. Sabemos que si en algún momento pudiéramos gobernar o ser la primera fuerza... pero tal y como está la situación tenemos que tener los pies en el suelo, hay muchas candidaturas, los votos están muy repartidos y hay una serie de cuestiones que radican en que la gente de la calle comprenda de una vez quién es el que puede solucionar sus problemas más acuciantes que son el día a día de las personas y creo que ahí estamos nosotros porque lo hemos demostrado durante estos cuatro años de mandato municipal.

¿Está decepcionado con el PSOE en esta legislatura?

Mucho, por el pacto contra natura con CB y Podemos, que podía haber sido bueno, y al que yo me opuse desde el principio, uno de los principales problemas que tuve, y desde ahí fuí perseguido por tierra, mar y aire, se puede decir, incluso que si ni se me quería dar un despacho dentro del Ayuntamiento por algo sería, o no querían que estuviera cerca y viera ciertas cosas o querían que presentara mi dimisión después de oponerme antes de producirse la elección del alcalde. Eso para mi ha sido un lastre muy grande y una persecución que he sufrido. La dirección del partido pensó que yo era muy fácil de doblegar para que bajaría la guardia y me iría y se equivocaron. He sido toda mi vida un corredor de fondo y tengo mucho aguante y son muy difícil de doblegar en la forma en que esta gente quería hacerlo.

¿Cuál es el objetivo para el PSLF en estos comicios?

De no conseguir el propósito que sería gobernar por lo menos que saquemos la máxima representación para que sirva de acicate al mantenimiento de la ciudad y de ayuda a la gente más necesitada. Somos un partido de izquierdas, feminista, apoyamos las asociaciones y somos socialistas.

¿Qué llamada realiza al electorado para que el 28-M no se quede en casa y acuda a votar?

No quiero pedir el voto. Yo lo que le pido a la gente es que participe y que analice quién le puede resolver mejor el problema, sobre todo a la gente de la calle.