La manifestación del 8 de marzo en la capital bercian partirá desde la plaza de Lazúrtegui

La Asociación Feministas Bercianas ha anunciado este jueves la convocatoria de la manifestación por el Día Internacional de las Mujeres en Ponferrada. El recorrido, que arrancará en la Plaza de Lazúrtegui, culminará en la Plaza del Ayuntamiento con la lectura del manifiesto.

Convocan, explican, «ante la necesidad de recuperar el sentido y el contenido de una fecha que, en los últimos años, parece haberse convertido en una especie de carnaval. Urge reivindicar que la conmemoración del 8 de marzo no es ninguna fiesta sino una necesaria protesta ante la situación de las mujeres en el mundo y ante el abandono institucional al que somos sometidas».

Desde una perspectiva abolicionista y con posicionamientos sin medias tintas, hacen hincapié en cuestiones como la violencia machista, la feminización de la pobreza o la garantía del derecho al aborto. No obstante, señalan que de nada servirán las medidas que se tomen en materia de igualdad si no se ataca directamente a la raíz del problema: «Cuando hablamos de la posición subordinada que ocupamos las mujeres en la jerarquía sexual, nos referimos a una situación de opresión que radica en nuestra capacidad sexual y reproductiva y que por tanto está basada en el sexo con el que nacemos. Es por eso que no seremos ni libres ni iguales en derechos y oportunidades hasta que se legisle rigurosamente para acabar con el sistema prostitucional, con la pornografía, con la explotación reproductiva en todas sus formas y con las costumbres culturales y religiosas que vulneran los Derechos Humanos de las mujeres».

Resaltan también, de forma contraria al posicionamiento del Ministerio de Igualdad y su propuesta de «ley trans», que «la abolición del género es un pilar indiscutible del feminismo» y que blindarlo como propone la izquierda institucional atenta directamente contra los derechos de las mujeres: «hacer del género una identidad, cuando es la herramienta a través de la cual se sostiene nuestra opresión, no sólo es una propuesta que nada tiene que ver con la agenda feminista sino que choca frontalmente contra ella».

Precisamente esa oposición a las políticas identitarias que se están instaurando en la actualidad, y que desde el movimiento feminista catalogan como neoliberales señalando que «parten del más puro individualismo», ha supuesto la constitución de distintas plataformas estatales que suman fuerzas en defensa de la esencia del feminismo. Es una de esas plataformas, la Confluencia Movimiento Feminista (que engloba a más de 60 colectivos repartidos en distintos territorios entre los que se incluye Feministas Bercianas) quien convoca otra de las movilizaciones en Ponferrada, en concreto la concentración que tendrá lugar el domingo día 6 a las 12:00h en la Plaza del Ayuntamiento y que será replicada de forma simultánea en numerosas localidades.

«No hemos acumulado siglos de teoría y praxis feminista para permitir que ningún Gobierno ponga en jaque lo conseguido hasta ahora», concluyen.

Desde la Asociación Feministas Bercianas hacen un llamamiento a toda la ciudadanía para acudir a ambas movilizaciones «y exigir una vez más las políticas públicas necesarias para revertir la barbarie machista que nos hostiga mientras quienes han de protegernos miran hacia otro lado».