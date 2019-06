Lorena González (Podemos): «Vamos a trabajar para que el Ayuntamiento se convierta en una institución accesible y no blindada» La concejala de Podemos, Lorena González, durante su toma de posesión. / ESTHER JIMÉNEZ La concejala de formación morada se muestra satisfecha de conseguir que «después de 20 años del Partido Popular, si se hacen las cosas bien, y creemos que así va a ser, puede ser el principio de algo muy bueno, de algo mejor para el municipio de Ponferrada» CARMEN RAMOS / ESTHER JIMÉNEZ Ponferrada Sábado, 15 junio 2019, 16:44

Podemos, que entra en este legislatura con dos concejalas en el Ayuntamiento de Ponferrada asume el reto de trabajar por Ponferrada para conseguir que «el Ayuntamiento se convierta en una institución accesible y no blindada», según avanzó la edil Lorena González, que se mostró satisfecha por conseguir que «después de 20 años del Partido Popular, si se hacen las cosas bien, y creemos que así va a ser, puede el principio de algo muy bueno, de algo mejor para el municipio de Ponferrada».

González reconoce que se trata de un reto «muy importante» para la formación morada pero asegura que tanto ella como su compañera de filas María Luisa Varela tienen «muchas ganas» de que se celebre el pleno de organización «para empezar a trabajar lo antes posible». Todo ello teniendo en cuenta que, en principio, y a falta de concretar el reparto de concejalías, la idea del nuevo alcalde es que ambas asuman el área de Bienestar Social y la nueva concejalía de la Mujer.

No obstante, la edil de Podemos prefirió mostrarse «cauta» en aras de «la salud de las negociaciones hasta que no se organice el equipo de gobierno» a falta de definir las concejalías que integrarán el nuevo organigrama municipal. Sí garantizó, no obstante, que cualquier responsabilidad que asuman «lo vamos a hacer así mismo, con responsabilidad, nos vamos a encargar de que toda la ciudadanía, de que la sociedad civil, de que el tejido asociativo tenga un papel fundamental en la actividad del consistorio, que se cuente con todos y con todas y que los ciudadanos y las ciudadanas empiecen a tener la percepción de que se les escucha y tienen poder de decisión. No en vano garantizó que como representantes de los vecinos trabajarán para «mejorar sustancialmente la participación ciuadana en la vida pública», concluyó.