Pasión por el Freakland

El Freakland Festival volverá a imponer su particular penitencia 'freak' durante la Semana Santa de Ponferrada, del 18 al 20 de abril. Será el cartel más internacional de los últimos años, con cinco bandas extranjeras de las once que pasarán durante esos tres días por los escenarios del King Kong, el Cocodrilo Negro Bar y el Attica Club. Los ritmos del garage, power pop, punk y rock'n'roll volverán a marcar el paso de esta procesión, que tuvo su primera «estación de penitencia» el 23 de marzo con el concierto de presentación a cargo de Sex Museum en el Attica.

El festival arrancará el jueves a las 21.30 horas en el Attica Club con los conciertos de los australianos The Breadmakers y los americanos Muck and the Mires, junto a los gallegos Thee Blind Crows. Los primeros llevan tocando su 'sloope swamp pop' desde 1989 con Hoodoo White en la guitarra y la voz, Lazy Dik en la voz, harmónica y maracas, Homesick Gordon en la guitarra principal, Cadillac Slim en el bajo, Bootpolish Lacey en la batería y Smokey Shephard en los teclados, mientras que los segundos se han convertido en una de las mejores bandas americanas de garage con discos que ya son considerados verdaderos clásicos. Y es que hasta el productor de The Runaways -la primera banda de Joan Jett-, Kim Fowley, dijo de ellos que eran como «los Beatles de 1964 encontrándose con los Ramones».

Thee Blind Crows, por su parte, están en ese lugar donde se cruza el blues y el punk «con sonido frenético y crudo que te hará vibrar hasta el agotamiento». Con casi una decena de discos, Al Crow (guitarra y voz), Samu Crow (bajo y coros) y Diego Crow (batería) se pasan por Ponferrada.

Thee Braindrops y Bronco Bullfrog

El segundo día, la 'fiesta' comenzará con la sesión vermú en el King Kong, a partir de las 13.00 horas, y continuará con el concierto de los madrileños Thee Braindrops en el Cocodrilo Negro a las 18.00 horas. Esta banda madrileña, aunque con 'frontman' japonés, se formó en 2017 con un estilo de puro garage y rock'n'roll. Está compuesta `por Bunny Shima (voz y percusiones), Big Pablo (bajo y coros), Carlos (guitarra) y Pablo (batería).

Ya por la noche, a partir de las 21.30 horas, pasarán por el Attica los británicos Bronco Bullfrog, con su inyección de power pop. Michael Poulson (guitarra, voz), Louis Comfort-Wiggett (bajo, voz) y Andy Morten (batería y voz) formaron la banda en 1995 y no será su primera vez en la provincia, donde ya participaron en el Purple Weekend de León. También actuarán los asturianos Peralta, que ya no son nuevos en el Freakland -precisamente su bautizo como grupo fue en este festival en 2012-, y los gallegos Los Wavy Gravies.

Costume Freak Party!

El sábado continúa el programa a las 13.00 horas con la sesión vermú del King Kong y el concierto de Superser, también a las 18.00 horas, en el Cocodrilo Negro. Estos gallegos de Cedeira (A Coruña) llegan a la capital berciana con su disco presentación y su primer single 'No te pires nena', definido por Mondo Sonoro como la mezcla de «multitud de influencias que van de la psicodelia californiana y sonidos de guitarras surf al rock crudo de Detroit».

Por la noche, la 'Costume Freak Party!' convertirá en una fiesta de locos disfraces los últimos conciertos con The Peawees, una banda de punk rock de italianos de La Spezia y que llevan ya más de 20 años sobre los escenarios, desde 1995, que han compartido cartel con grandes como The Sonics, Bad Religion, The Damned o The Dictators. Hervé Peroncini es el único miembro original que sigue en The Peawees, con Carlo Landini, Fabio Clemente y Tommy Gonzalez.

Este último día, los 'freaks' podrán disfrutar de los franceses The Scaners y su «punk del 77 para pilotos de ovnis y extraños alienígenas». Este cuarteto llega a Ponferrada con su disco debut, de título homónimo, y su música «mezcla del 77, garage, new wave y synth punk junto a unas letras inspiradas en la ciencia ficción». El último e los grupos del cartel son The Budweisers, punk rock asturiano - de Turón- de una banda que sacó su primer EP en 1998 con No Tomorrow Records y que volvieron a juntarse 20 años después del éxito de aquel melódico My Girlfriend's A Bonehead.

14 Copa Freak

La 14 Copa Freak, con nuevo diseño del modelista Óscar Tahoces (Morticia), reconocerá al 'freak' más animado del festival. Además del trofeo, su ganador será «invitado especial» en el siguiente Freakland. Como maestro de ceremonias repite Pepe Kubrick y, tras los conciertos, todas las noches habrá 'pinchadas' de los 'allnighters' en el Attica.

En cuanto a los abonos, tendrán un precio de 48 euros y podrán comprarse en los punto de venta habituales (El King Kong, La Quimera, Venusca, Detroit Rock Cafe, La Rosa y Mr. Natural), ya disponibles también en venta on line en entradium.com (para comprar haz click AQUÍ) Las entradas de día serán de 20 euros para los conciertos del Attica Club, 6 euros para los del Cocodrilo Negro y la sesión vermú en el King Kong, como siempre, será gratuita. El cartel ha vuelto a ser diseño de Leviathan, que en esta ocasión se inspira en el mutante de Metaluna de la película 'This Island Earth' (1955).