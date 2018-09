El juzgado retira a Mendo y Gancedo la condición de investigados en el caso del Mundial de Ciclismo Los ediles Roberto Mendo y María Antonia Gancedo. / César Sánchez El concejal de Deportes se muestra satisfecho con la decisión dado que entiende que «si nosotros no estábamos en ese momento difícilmente íbamos a decidir nada» CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 4 septiembre 2018, 10:24

Los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, Roberto Mendo y María Antonia Gancedo, no deberán declarar como investigados por el caso del Mundial del Ciclismo. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital berciana ha decidido retirar la condición de investigados a ambos ediles atendiendo al recurso presentado por el Consistorio, al que se sumó la plataforma Cuentas Claras y la propia Fiscalía por entender que no tenían la obligación de responder en este procedimiento de la gestión de un proceso en el que no habían participado.

Mendo se ha mostrado satisfecho por la decisión judicial «porque en el fondo del asunto nosotros sabemos ningún tipo de actuación que nos pueda llevar a ningún problema, tan solo por una regla de tiempo que si no estábamos pues difícilmente íbamos a poder haber decidido nada».

El concejal ha explicado que sólo puede entender la decisión inicial del juzgado en el hecho de que ambos formarán parte a posteriori de la Fundación Municipal del Deporte que se encargó de la gestión del evento deportivo.

El edil adelanta, no obstante, que ambos esperarán a conocer «cómo va desarrollando el procedimiento» en los tribunales y se ponen, no obstante, a disposición del juzgado «por si más adelante considerara necesario nuestra colaboración».