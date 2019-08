El juzgado de Ponferrada desestima la denuncia de CSI-F y valida las elecciones sindicales del Ayuntamiento Ayuntamiento de Ponferrada. El sindicato pretendía anular la candidatura de UGT, que lamenta que la actividad sindical del consistorio ponferradino haya estado paralizada por esta cuestión ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Martes, 27 agosto 2019, 11:32

El Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada dictó sentencia el pasado 16 agosto desestimando la denuncia del sindicato CSI-F mediante la cual pretendía que se anulara la candidatura de la Unión General de Trabajadores (UGT) a las elecciones sindicales del Ayuntamiento de Ponferrada.

CSI-F entendía que la candidatura no se había presentado de forma correcta, puesto que solo una de las dos hojas estaba firmada por el vocal. El magistrado asegura en la sentencia que «la firma de la primera de las hojas constituía el método habitual de acreditar la presentación de documentación ante la mesa electoral», algo que también se hizo en las elecciones de 2015, incluido CSI-F.

UGT asegura que no ha hecho «absolutamente nada al margen de la ley», como así entendió en su día la mesa electoral y también el Laudo Arbitral, y ahora el juzgado en una sentencia contra la que no cabe recurso.

Cabe recordar que en laselecciones sindicales CCOO obtuvo 16 de los 22 representantes, UGT logró cuatro y CSI-F tan solo dos. Estos resultados han supuesto para CSI-F, según explica UGT, «un importante revés» al perder la mitad de su representación en la Junta de Personal y el único representante que tenía en el comité de empresa. «Lo que no le han dado las urnas no se puede arrebatar en los despachos a través de triquiñuelas, que solo han conseguido retrasar la actividad sindical unos meses», lamentó el sindicato, que es consciente de que el problema no está en CSI-F en su conjunto, sino en alguno o algunos de sus representantes que, «después de haber llegado tan lejos con esta pataleta, deberían replantearse su labor sindical y apartarse a un lado».

Con todo ello, UGT lamenta que por esta cuestión la actividad sindical del Ayuntamiento de Ponferrada haya estado paralizada varios meses.