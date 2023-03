IU solicitará al Gobierno que desvincule la modificación del nudo del Manzanal del Corredor Atlántico

Izquierda Unida solicitará al Gobierno central que desvincule la modificación del nudo del Manzanal del Corredor Atlántico, según anunció este jueves en Ponferrada el eurodiputado y activista Manuel Pineda. Considera que de seguir vinculado el proyecto al desarrollo del corredor ferroviario «no va a llegar nunca a ningún lado» ya que «lo condiciona a su ejecución», lamentó.

En una comparecencia en la que estuvo acompañado por la representante del Comité Central del PCE, Yolanda Rodríguez, y por el coordinador provincial de IU en León y candidato a la alcaldía de Ponferrada, Javier Arias, Pineda manifestó que se trata de una medida prioritaria para avanzar en la mejora de las infraestructuras del Bierzo como base para poner freno a la despoblación de la comarca «a la que se tarda en llegar más que a La Habana», señaló. En este entido, criticó la «hiprocresía crónica» de los partidos a la hora de prometer compromisos que nunca llegan y que lejos de poner freno a la España Vaciada aplican políticas que la fomentan y con las que con la comarca «se ensañan especialmente». «Oímos hablar de la España Vaciada y nos llevamos las manos a la cabeza porque se están vaciando los territorios pero después todas las medidas que se toman van en el sentido contrario a lo que sería fijar población», señaló el eurodiputado y activista.

Considera el también presidente de la delegación europea para las relaciones con Palestina que la mejora de las comunicaciones es fundamental para ofrecer alternativas «a las pocas empresas que quedan después de la mina», consciente de que «tienen dificilísimo mantenerse cuando no hay trenes de mercancías para poder trasladar la pizarra en concreto fuera de aquí, cuando para venir aquí se tarda más que en llegar a La Habana, es terrible que en llegar de León a aquí tarda uno más tiempo que en llegar de Madrid a León, eso es absolutamente inaceptable», subrayó.

Por ello, solicita a la Junta, a Europa y al Gobierno central «que tome medidas pensando en la población y no en otro tipo de intereses». En este sentido, insistirá ante la UE para que «priorice un territorio tan desvertebrado como este». Condenó, además, la creciente demanda de parques eólicos para su instalación en El Bierzo «porque parece que se va a sustituir a la población por parques eólicos que lo que hacen es condenar de forma irreversible a los territorios a estar vaciados». Entiende que no se pueden crear marcroparques «que no son para el autoconsumo sino para exportar la energía, seguir haciendo negocio y deteriorando el territorio y el medio ambiente».

El eurodiputado y activista aprovechará su estancia en la capital berciana para reunirse con los comités de empresa de LM Wind Power, Aceros Roldán y representantes del sector pizarrero con los que analizará su situación. Asimismo, mantendrá un encuentro con los afiliados de IU y del PCE en El Bierzo y visitará las instalaciones de La Placa ferroviaria.

Acto sobre actualidad internacional

Pineda participará ya por la tarde de este jueves en Ponferrada en un acto sobre geopolítica y actualidad internacional organizado por Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE). El evento tendrá lugar en la sede de IU de la calle Ramón y Cajal de la capital berciana a partir de las 20.00 horas.