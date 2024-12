Las incógnitas históricas que dejó la sinagoga judía demolida en Ponferrada

Ana Gago Ponferrada Lunes, 9 de diciembre 2024, 09:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Hubo un tiempo en el que los judíos habitaron Ponferrada y uno de los vestigios más significativos de ello es la existencia de una sinagoga. Los que la recuerdan aseguran que «no sabíamos que era una sinagoga, nosotros a aquel edificio lo llamábamos La Bóveda». No quedan personas que la recuerden como sinagoga pero sí como Bodegas Rodríguez.

Lolo Otero vivió al lado de aquel edificio. «Yo me crié allí hasta los 9 años. Mi padre trabajaba en la bodega de vino de Manuel Rodríguez», explica. Esta bodega estaba construida dentro de la antigua sinagoga. «La fachada tenía una puerta con una bóveda y dentro habían hecho depósitos de cemento para el vino» recuerda.

Este berciano de 73 años cuenta que «a mi padre le tocó la lotería y en el año 1947 se puso por su cuenta». Fue entontes cuando crearon las Bodegas Otero Santín, que hoy en día se conocen con el nombre de Encima Wines. Lolo recuerda que tiraron la sinagoga para construir el edificio que actualmente ocupa Hacienda. En aquel momento, esa calle no se conocía como General Vives si no que asegura que «la puerta de la bóveda daba hacia el camino de la central eléctrica y llegaba hasta otra calle» que hoy recibe la denominación de calle Tras la Bóveda. «Cuando yo nací ya no había gente judía allí, nosotros no sabíamos que era una sinagoga, se supo luego.

Puerta y bóveda de la sinagoga judía

El edificio de Hacienda

Sin embargo, los que vivieron en Ponferrada en aquella época explican que después de la bodega se instaló en aquel edificio el taller Carrocerías Iglesias y fue entorno al 1970 cuando tiraron aquel edificio histórico. Dicen que la demolieron de noche pero tal vez sea solo un rumor extendido entre los ponferradinos pues muchos afirman que «su padre» o «su abuelo» les contó esa historia pero nadie lo ha podido corroborar con cierta veracidad. Quienes pudieron verla por dentro también aseguran que había un gran altar en su interior.

La existencia de esta sinagoga explicaría el nombre que recibe esta zona: el Campo de los Judíos aunque las nuevas generaciones lo conocen como el Barrio de los Judíos. Sea como fuere, hay datos más que evidentes que corroboran que este colectivo habitó en la ciudad. Los historiadores afirman que los judíos no vivieron siempre en esta zona, si no que habrían habitado en el casco antiguo de la ciudad, no obstante, durante la inquisición los habrían despojado de todas sus riquezas y los habrían desterrado a este campo.

Algunos bercianos aseguran que los dueños de aquel edificio intentaron conservar la sinagoga comunicándose con el Gran Rabino de España pero este les respondió que esta sinagoga no figuraba entre sus registros históricos.

Así pues, lo único que queda de este histórico edificio son las fotos en las que aparece y el recuerdo de los ciudadanos que la vieron en pie.

