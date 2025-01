Huelga de taxis en El Bierzo: «Tienes que trabajar todo el año para pagar una póliza»

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 29 de enero 2025, 15:13 | Actualizado 15:22h. Comenta Compartir

Los taxistas bercianos se movilizan contra los precios «desorbitados» y las condiciones «abusivas» de las pólizas de las aseguradoras. Lo han hecho protagonizando a las 11:00 horas de este miércoles, 29 de enero, una sonora pitada y una marcha por las calles de Ponferrada para manifestar su malestar ante una situación que les pone contra las cuerdas en su día a día. Una protesta con la que se han sumado a la huelga nacional del sector.

«Estamos protestando por las condiciones que nos imponen los seguros, unos precios desorbitados y unas condiciones también muy abusivas, porque te piden con la póliza del seguro hacer más pólizas, te cambian otros seguros que tienes de otras corredurías, hacen lo que quieren con nosotros», denuncia Marco Pérez, miembro de la directiva de Radio Taxi Ponferrada.

Consideran que con el incremento de los precios las aseguradoras «están tirando el sector por tierra», y denuncian, además, que cuando tienen que cambiar de coche «corres el riesgo de que no te asegure nadie», según relata el representante de Radio Taxi Ponferrada.

Un problema que parte del hecho, según denuncian, de que se les incluya en el mismo epígrafe que las VTC. «Ellos se aferran a que tenemos mucha siniestralidad y es una mentira como una casa», remarca. «Son todo mentiras y trampas y estamos bastante hartos, al final tienes que trabajar todo el año para pagar una póliza de seguro», lamenta Pérez.

En este sentido, los profesionales del sector del taxi en El Bierzo consideran que las aseguradoras «están tirando el sector por tierra» y lamentan que «lo políticos parece que no se enteran o no se quieren enterar y esto sigue abandonado», remarcó Marco Pérez. Asegura que en su caso esta situación la lleva sufriendo desde que arrancó su andadura en el sector del taxi en Ponferrada en el año 2012.

«Yo desde que empecé con 25 años eran cláusulas abusivas a todas horas, siempre historias, tenías un golpe tardaba en llegar el perito, tenías el coche inmovilizado, de siempre, lo que pasa que ahora se ha agudizado mucho más el problema», indica este taxista con licencia en la capital berciana. «Llevamos uno o dos años que se están pasando», subraya, incluso «con peticiones de seguros de 6.000 euros, cosas que son inasumibles para cualquier autónomo», indica.

Protesta de los taxistas de la comarca en Ponferrada. Carmen Ramos

Desde Radio Taxi Ponferrada aseguran en este momento el precio de los seguros no baja de los 2.000 euros por vehículo y «de 3.000 hay bastantes», por lo que «la situación es complicada para todos», insisten.

De 2.000 a 5.000 euros

Una opinión que comparte José Luis Rodríguez, el secretario de la Asociación de Radio Taxi Ponferrada. «Es un tema de abuso de dominio de mercado por que es desorbitado lo que se nos pide por los seguros ahora mismo», señala. Lamenta que el incremento de precios de las pólizas les haya obligado a «pasar de unas tarifas de seguros muy normales, a pesar de que eran caras, a que se hayan doblado, hablamos de que con un seguro a todo riesgo hemos pasado de 2.000 a 5.000 euros de un año para otro», y con subidas anuales en otros casos de 600 euros. «No se apoyan en la siniestralidad de cada licencia, sino que es una subida general, entonces no tiene ninguna motivación», insiste.

«El año pasado dí un parte solamente y llegó el seguro y me lo doblaron, me lo pasaron de 1.200 a 3.300 euros», todo ello con una póliza a terceros sin cinegéticos, explica José Antonio Ramón, taxista de Fabero, que lleva 20 años en el sectdor y solo ha dado tres partes de accidente, dos de ellos por choque con jabalíes. «Da igual que dés un parte o que no dés que te lo suben y te lo suben, y encima te amenazan, no des un parte porque sino te echan de la compañía como me dijeron», indica.

Así las cosas, los profesionales del taxi del Bierzo consideran que «estamos desprotegidos del todo» porque «las condiciones ahora mismo no nos dan ninguna cobertura», señala el secretario de Radio Taxi, José Luis Rodríguez. «Por ley estamos obligados a tenerlo pero no tenemos ninguna ventaja, es una lotería», añade.

«Es totalmente inviable»

Por su parte, el secretario de Tele Taxi Ponferrada, Raúl Rodríguez, respalda la opinión de los compañeros. Concentrado junto a ellos en las inmediaciones del estadio municipal de El Toralín insiste en destacar los «precios abusivos de las aseguradoras para el sector del taxi».

Lamenta que la compra de la licencia y el coche «eran los gastos más grandes que teníamos pero hoy se ha cambiado y hoy uno de los más grandes que tenemos es el seguro del coche». «Estamos pagando más de seguro del coche una vez pagada la licencia que de la propia amortización del vehículo que solemos cambiar cada 5, 6 o 7 años». «Es totalmente inviable», concluye.