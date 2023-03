La huelga de basura cumple tres semanas en Ponferrada con la plantilla pidiendo que finalicen las «presiones»

Los trabajadores del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria de Ponferrada cumplen este lunes tres semanas de huelga de indefinida y continúan denunciando «presiones» a al menos 9 operarios por parte de la empresa FCC y del Ayuntamiento de la capital berciana para que abandonen el paro y vuelvan a sus puestos de trabajo.

En ese sentido, el presidente del comité, Javier Gómez explicó que hay gente con contratos temporales «que la empresa los está presionando para que entren a trabajar» y también arremetió contra el Ayuntamiento ya que «nos está metiendo denuncias falsas cuando no hemos hecho absolutamente nada». Es más, el propio Gómez es uno de los afectados y aseguró que lo han denunciado por mover contenedores para impedir su carga. «Me han denunciado a mí y he ido al sitio y no hay contenedores. Además eran las 5:30 de la mañana que yo estaba durmiendo, por tanto es completamente falso y creo que están metiendo las denuncias simplemente para presionar a la gente para que para que deje de ejercer el derecho a huelga», añadió.

De este modo, el máximo representante de los trabajadores acusó al alcalde de ser «un mentiroso» e indicó que continuarán acudiendo a todos los actos que tenga el regidor, «parece que está en precampaña e iremos allí a protestar y a pedirle que medie en este asunto, que no está haciendo absolutamente nada, que no solo son las glorietas y las calles, que hay que arreglar el problema de la basura que es bastante gordo».

Con todo ello, si esa mediación se produce y la empresa accediera a negociar un convenio propio, los trabajadores paralizarían automáticamente la huelga, pero «tiene que ser una negociación de buena fe», concluyó.

El comité de huelga recibió este lunes el apoyo del secretario general de la CGT, Miguel Fadrique, quien también acusó al Ayuntamiento de «ser cómplice» de FCC, que «pretende descolgarse del convenio propio y que todas las nuevas contrataciones pierdan muchísimos derechos», al no impedir que se incumplan los servicios mínimos, en algunos casos superiores al 75 por ciento, o que circulen por la ciudad camiones de basura con sobrecarga.

Por ello, desde el sindicato siguen apostando por un servicio municipalizado «porque al final, el no tener municipalizado este tipo de servicios te lleva a este tipo de problemas, a que la empresa juega con los derechos de los trabajadores como quiere».