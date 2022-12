Los hosteleros aseguran que el Ayuntamiento no ha recogido sus sugerencias en la ordenanza de terrazas El colectivo apunta que el texto mantiene puntos «realmente graves», como por ejemplo el que «no se permiten los tendidos de instalaciones» o que tengan que recoger todas las noches las terrazas

La Asociación de Hostelería del Bierzo lamentó este jueves que el texto de la nueva ordenanza de terrazas aprobado en el último pleno del Ayuntamiento de Ponferrada no recoja la mayor parte de sus peticiones. En ese sentido, aseguraron que de los 20 puntos aportados, «no nos han hecho caso en la mayoría».

De hecho, el colectivo señaló que el equipo de Gobierno ha dejado en la ordenanza puntos «realmente graves», como el que dice que no se permiten los tendidos de instalaciones, algo que no ven comprensible porque «evidentemente las terrazas han de poder contar con iluminación», o que se oblige a los hosteleros a recoger las terrazas todos los días por la noche y volver a montarlas de nuevo por la mañana, «cuando ellos mismos reconocieron que la limpieza era el único motivo para ello y es algo que no se realiza todos los días».

La asociación también pidió al tripartito que buscaran un posible encaje legal para dar algún tipo de garantía a la hora de invertir en una terraza, ya que el Ayuntamiento se reserva el derecho en todo momento a revocar una licencia sin tener que indemnizar a ningún afectado, «lo cual nos parece abusivo dado el alto coste que tienen los montajes de terrazas actuales. Sin ir más lejos, el parklet que el propio Ayuntamiento montó cuesta 20.000 euros. Entendemos que si hay que levantar alguna terraza por el motivo que sea, se le debería compensar a los afectados para que no pierdan la inversión. Pero en este caso tampoco han escrito ni una frase al respecto», lamentaron.