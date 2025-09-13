leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una ambulancia

Herido un motorista tras caer en un accidente en Ponferrada

El varón ha quedado inconsciente en un primer momento, aunque luego se ha recuperado

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:05

Un motorista ha resultado herido tras caer al tratar de evitar un turismo en el cruce de la Travesía nª V con Calle de la Estación, en Ponferrada.

El suceso se ha producido en torno a las 17:15 horas de la tarde de este sábado, cuando los servicios sanitarios han recibido varias llamadas.

En un primer momento, el motorista ha quedado inconsciente, aunque luego se ha recuperado y tiene heridas en la cara y las manos.

Tras dar aviso a la Policía Local y a Sacyl, hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico y equipo sanitario del centro de salud.

