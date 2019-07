Leo Harlem, nuevo miembro de la familia templaria

El patio del palacio del Castillo de los Templarios ha sido escenario un año más del nombramiento del Gran Maestre Honorífico que en esta ocasión ha recaído en el humorista natural de Matarrosa del Sil Leo Harlem, que suma un reconocimiento más a su trayectoria, algo que siempre agradece, «pero si además, este proviene de tus paisanos, es un verdadero honor».

El humorista reconoció que sí conocía la existencia de esta figura dentro de la Noche Templaria aunque no sabía «la importancia y dimensión no solo de este reconocimiento sino de todos los festejos que se celebran durante estos días».

Así, destacó la popularidad que van ganando estas jornadas año tras año «y que sin duda contribuyen a que todo el mundo conozca mejor el Bierzo, Ponferrada y la historia de la ciudad».

Es la primera vez del humorista tanto vestido de templario como en los festejos «y he de decir que me he quedado gratamente sorprendido por las actividades programadas». Por ello, su objetivo es «pasarlo bien, disfrutar y compartir con toda la gente que acuda estos días a Ponferrada nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestras tradiciones».

Después del nombramiento 650 comensales se han desplazado hasta el patio principal para tomar asiento y disfrutar de la cena templaria, de la música y de los bailes medievales que han amenizado la velada hasta bien entrada la noche.

Actos del sábado

La Noche Templaria todavía no llega a su fin y el sábado todos los turistas y ponferradinos podrán seguir disfrutando de las diferentes actividades programadas. De este modo, pueden visitar el mercado medieval en el casco antiguo de la ciudad, acudir al campamento templario, disfrutar de una partida de ajedrez en la Plaza del Ayuntamiento a las 11 de la mañana y como no, el gran desfile.

Se inicia a las 22.30 horas, desde el Paseo del Río hasta la fachada del Castillo, entre efectos pirotécnicos y con la intervención en directo de la Banda de Música Ciudad de Ponferrada. Una vez finalizado el desfile, en la Plaza de la Encina se ofrece un concierto de un grupo de música medieval.