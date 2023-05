«Haremos lo que sea necesario por mantener un gobierno progresista en Ponferrada»

Lorena González afronta su segunda cita con las urnas como candidata a la Alcaldía de Ponferrada tras cuatro años de gobierno compartido junto a PSOE y CB. Un tiempo que les ha permitido sentar las bases del cambio que propone potenciando las políticas donde las personas y los servicios públicos están en la diana.

Son sus segundas elecciones como candidata de Podemos a la Alcaldía de Ponferrada, ¿qué le animó a presentarse de nuevo para optar a ocupar el primer sillón municipal?

En Podemos todo se decide asambleariamente y yo siempre voy a estar donde la militancia me diga, por lo tanto aquí nos toca estar de nuevo y vamos a pelear por seguir transformando Ponferrada.

¿Por qué con Alianza Verde?

Uno de nuestros mayores valores en el municipio de Ponferrada y también en el conjunto de la comarca del Bierzo precisamente son nuestros recursos naturales, es decir, nuestros montes, nuestros siete sellos de calidad, nuestras tierras fértiles, y en Alianza Verde hemos encontrado un aliado político para defender el valor de lo nuestro, para defender todo ese patrimonio natural que yo creo que es el futuro de la comarca del Bierzo. Por eso apostamos tan fuertemente por potenciar una fuerte industria de transformación de nuestros productos y materias primas que nos haga generar empleo ligado al territorio y llenar la comarca del Bierzo de oportunidades laborales.

¿Cuáles son los ejes del programa que defiende Podemos-Alianza Verde?

En primer lugar es esencial generar empleo, poner en marcha la industria del siglo XXI apostando fuertemente, como he dicho, por una industria de transformación de nuestros productos y materias primas. Te pongo un ejemplo, anualmente desde El Bierzo comercializamos 8.000 toneladas de castañas que vendemos a granel a otros países como Francia donde hacen marrón glacé, mermelada, turrón y productos cosméticos, ¿y qué lo que está ocurriendo? Que nosotros estamos vendiendo a precios de miseria nuestros exquisitos recursos a otros países que luego allí generan empleo ligado a transformar esos productos en materias primas y también se quedan con el valor añadido real al comercializarlas allí. Nosotros lo que decimos es que si esto ocurre con las castañas, ¿qué pasaría en la comarca del Bierzo si comenzásemos realmente a creer en lo nuestro, a apostar por lo nuestro y construir e impulsar esa fuerte industria de transformación aquí en la comarca del Bierzo? Pues no solamente generaríamos cientos de puestos de trabajo sino que pondríamos en valor nuestra mayor fortaleza que son nuestras tierras y nuestros montes.

¿Y en materia energética?

Otra forma de generar empleo y construir la Ponferrada del siglo XXI es acometer una ambicioso plan de autoconsumo y eficiencia energética en los edificios públicos y la comunidades de vecinos. Lo mejor es que se financian íntegramente con fondos europeos y son cientos y cientos de puestos de trabajo de empresas y autónomos locales que se encargarían de instalar esos paneles solares en edificios públicos, colegios, polideportivos, polígonos industriales y también en las viviendas. De este modo no solamente conseguiríamos transformar, modernizar Ponferrada sino también ser soberanos energéticamente y reducir drásticamente la factura de la luz de nuestros vecinos y vecinas y también el coste que tiene para las arcas públicas el consumo eléctrico de los edificios públicos del municipio.

¿Qué propuestas plantean en el sector del turismo?

Ponferrada y el conjunto del Bierzo tienen un patrimonio artístico, natural, histórico y cultural absolutamente ingente. Quiero recordar que hasta tenemos un Patrimonio de la Humanidad cosa que no es usual en todos los territorios y que con un fuerte plan de turismo sostenible creo que se podría también generar muchísimo empleo para enseñar toda la riqueza que tenemos en el municipio de Ponferrada y también en la comarca del Bierzo.

«Apostamos por potenciar una fuerte industria de transformación que nos haga generar empleo ligado al territorio»

En cuanto a la lista, ¿qué ha primado a la hora de elegir a las personas que le acompañan en la candidatura?

Me siento muy orgullosa de que el proyecto de Podemos-Alianza Verde no está conformado por gente que únicamente tenga un carnet de militante sino que hay más personas independientes, es decir, que vienen de otros ámbitos que tradicionalmente personas de partido. Estoy muy orgullosa de contar con la presidenta de la Asociacion de Desarrollo Rural Bierzo-Cabrera como número dos, también nos acompaña la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, gente del mundo del sindicalismo, del ámbito sanitario, profesorado, personas como Bruno Bodelón... Creo que eso es lo más valioso que tiene este proyecto político que no son solamente unas siglas sino que es la sociedad civil berciana organizada que lleva años y años señalando el camino y que han sido absolutamente desoídos.

Nos hemos nutrido de perfiles que llevan años luchando por la comarca del Bierzo, que llevan años haciendo propuestas de desarrollo sostenible y económico para esta tierra y ese es el valor de este proyecto político, que no es un partido al uso sino que es la suma de muchas personas que tienen ideas para transformar el municipio de Ponferrada y la comarca del Bierzo en algo mucho mejor, en algo que no esté abandonado como lo ha estado en los últimos años de mano de políticos que han estado totalmente inactivos y que no han tenido capacidad de utilizar por ejemplo los fondos de la Unión Europea en reindustrializar esta comarca y en dar alternativas de futuro.

¿Qué valoración realiza de la actual legislatura como miembro del gobierno tripartito PSOE-Podemos-CB?

Desde Podemos Ponferrada no hemos tenido todas las responsabilidades que nos hubiese gustado para poder transformar de una forma mucho más ambiciosa el municipio pero si echamos una vista atrás creo que lo que nos ha sucedido estos cuatro años, con una pandemia de por medio y con la crisis de Ucrania, veo que se han dado pasos muy importantes.

A mí me parece absolutamente fundamental el refuerzo que hemos conseguido hacer desde Podemos de los servicios públicos. Hemos conseguido, por ejemplo, que todas las familias que tienen unos ingresos inferiores a mil euros mensuales tengan una plaza gratuita en las escuelas de Educación Infantil y, además, de manera gratuita puedan disfrutar del servicio de comedor. Hemos conseguido municipalizar servicios públicos esenciales como son las Escuelas de Educación Infantil o el Centro de Menores. Hemos abierto los comedores escolares en periodos no lectivos, hemos puesto en marcha vales para adquirir productos de primera necesidal en los supermercados, hemos impulsado programas de conciliación gratuitos por la mañana y por la tarde, hemos conseguido también poner en pie un proyecto de lucha contra la soledad no deseada, pionero en España, que es el proyecto Faro; hemos conseguido llevar a las pedanías y a los núcleos de población una unidad de día rural itinerante que va a atender a nuestros mayores a sus municipios.

Ampliar

Todo esto son algunas de las medidas que hemos conseguido poner en marcha a la vez que hemos sido capaces de reducir la deuda municipal en más de un 20% en tan solo cuatro años en 5 millones de euros y con una pandemia mundial de por medio. Por lo tanto, creo que hemos demostrado a los ponferradinos y las ponferradinas que se puede gobernar para la gente poniendo en el centro de las políticas públicas las cosas que realmente importan a la ciudadanía haciendo un gasto mucho más eficiente del erario público.

¿Se han cumplido las expectativas y los compromisos que en su día puso sobre la mesa Podemos?

Hace cuatro años fue la primera vez que nos presentamos Podemos Ponferrada a las elecciones y ya tuvimos un apoyo que nos dio como resultado dos concejalas en el equipo de gobierno. Creo que estos cuatro años demostrándole a la ciudadanía que se puede hacer otro tipo de política poniendo en el centro las necesidades y las demandas de los ponferradinos y de las ponferradinas, además de reducir la deuda, nos va a dar más apoyo de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por supuesto que a nosotros nos gustaría haber acometido muchas más políticas de las que hemos podido llevar a cabo desde nuestras dos concejalías pero en general ese pacto de gobierno creo que es la única opción que existe para que las políticas progresistas sigan rigiendo el Ayuntamiento de Ponferrada.

«Este pacto de gobierno es la única opción para que las políticas progresistas sigan rigiendo el Ayuntamiento de Ponferrada»

¿Estarían abiertos a un nuevo pacto de gobierno en Ponferrada?

Nosotros estamos dispuestos a lo que sea necesario por mantener un gobierno progresista en el municipio de Ponferrada, por seguir transformando la ciudad, por generar esa industria del siglo XXI y por modernizar un municipio que durante más de veinte años estuvo absolutamente abandonado y con una inacción política absolutamente flagrante que nos ha llevado a uno de los peores escenarios que hemos vivido en este municipio a lo largo de la historia. Creo que en estos cuatro años con una pandemia de por medio hemos conseguido hacer cosas que otros pensaban que era imposible

¿Ponen líneas rojas? ¿Con qué formacione estarían dispuestos a pactar?

Eso queda para después del 28 de mayo porque ahora mismo lo que toca es explicar nuestro programa electoral, contar a la ciudadanía todos los proyectos y todas las ideas que tenemos sobre la mesa para Ponferradada, conseguir el mayor apoyo ciudadano que sea posible y después con cómo hayan colocado a cada una de las formaciones políticas la ciudadanía ver cómo podemos seguir construyendo una Ponferrada sostenible, moderna y de futuro.

¿Dónde pone el listón Podemos de cara al 28-M? ¿Confía en revalidar e incluso superar los resultados de los últimos comicios?

La primera vez que nos presentamos Podemos sacamos dos concejalas y estoy completamente segura de que cuatro años demostrando que se pueden poner en el centro de las políticas públicas las necesidades, los problemas y las demandas de la ciudadanía a la vez que reducimos la deuda en más de 5 millones de euros nos va a dar una mayor fuerza electoral. Creo que la ciudadanía ya sabe lo que puede hacer Podemos, cuál es la hoja de ruta de Podemos, sus propuestas, que nunca nos equivocamos de bando y que hemos venido a gobernar para la gente, para que haya municipios cuidadores, con servicios públicos, con vivienda pública, donde la ciudadanía y el conjunto de los ponferradinos y de las ponferradinas puedan participar de las políticas públicas.