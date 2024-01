El guitarrista Gonzalo Peñalosa abre la temporada de Juventudes Musicales en Ponferrada

La Temporada de Juventudes Musicales ofrecerá un concierto al mes hasta junio en el Auditorio Marita Caro del Conservatorio Cristóbal Halffter del Ponferrada. Organizado por el Servicios de Artes Escénicas y Musicales del Ayuntamiento ponferradino en colaboración con el Secretariado de Actividades de la ULE, Juventudes Musicales y el propio Conservatorio ponferradino, la oferta presenta un programa variado y de calidad de música de cámara. Los conciertos tienen entrada libre y se llevarán a cabo a las 19,30 horas. El primero de ellos correrá a cargo del joven guitarrista sevillano Gonzalo Peñalosa, el próximo miércoles, 10 de enero.

El guitarrista Gonzalo Peñalosa (Sevilla, 2002) ha mostrado desde edad temprana su pasión y facilidad para la composición: a los 7 años escribió su primera obra y ha obtenido desde entonces 31 premios, entre ellos el primero en el Festival de Guitarra «Ciutat d'Elx»; el Festival Internacional de Guitarra de Madrid; el XIX Concurso Internacional José Tomás-Villa de Petrer; el First International Classical Guitar Competition «GuitarLab» de Los Ángeles y el «University of Louisville Guitar Festival and Competition» de Kentucky.

En su concierto ofrece un repertorio centrado en los siglos XX y XXI, con obras de Federico Moreno Torroba, Eduardo Saiz de la Maza o José Antonio Peñalosa, entre otros. La complejidad de los procesos culturales precisa considerarlos en contextos sociales e históricos que faciliten su comprensión en profundidad. Entre los intercambios que se produjeron en los viajes entre el viejo y el nuevo mundo, la música traspasó fronteras, permaneciendo ese enriquecimiento hasta nuestros días.

El programa presenta obras de uno y otro lado, mostrando que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Es un repertorio con contrastes, centrado en los siglos XX y XXI, que crea en ciertos momentos una atmósfera envolvente que invita a reflexionar y evocar ese recorrido a través del tiempo y el espacio, abordando ideas temáticamente entrelazadas, acercándolas y relacionándolas unas con otras; más que asimilar lo diferente, es la aceptación mutua, el respeto a la diversidad y a una comunicación recíproca a través de la guitarra.

A lo largo de los próximos meses, pasarán por el ciclo el cuarteto de saxofones Lítore Quartet; el dúo de percusión Stèles Dúo; el chelista Carlos Vidal; el acordeonista Juan Matías Cuartas y el pianista Roberto Rúmenov.