«Hice los cálculos diciendo que de mínima tenía que sacar un 7 y al final fue un 10»

Un alumno de diez con una EBAU de 10. El joven ponferradino Unai García Pinto, estudiante del IES Gil y Carrasco de la capital berciana ha conseguido la notas más elevadas en la Fase General de la convocatoria de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. Se trata del máximo resultado alcanzado entre el total de 1.964 estudiantes de los 2.010 matriculados en León y Ponferrada que han superado las pruebas.

¿Qué supone para ti haber sido el alumno con mejor nota de la EBAU de la provincia?

La verdad es que no me lo esperaba para nada. Fue gracioso porque hice los cálculos diciendo que de mínima tenía que sacar un 7 pero bueno al final ha sido una sorpresa, me ha hecho mucha ilusión.

Detrás de esta excelente nota solo puede haber mucho esfuerzo y un gran trabajo, ¿te lo esperabas?

No, no me lo esperaba para nada.

¿Cómo te ha ido el curso?

Bien, los profesores este año, porque fue un curso difícil, nos han ayudado mucho, entonces también tengo que agradecerles a ellos todo el esfuerzo.

¿Qué Bachillerato cursabas?

De Ciencias.

¿Qué carrera quieres estudiar?

Mi idea era hacer Arquitectura en Madrid.

¿Y esa idea la mantienes o ha habido cambios en estos días?

Sí, la mantengo, es siempre lo que me ha gustado desde pequeño y sigo queriendo hacerla.

¿Cómo se prepara uno para una prueba como la EBAU?

Yo creo que al final la EBAU es un repaso de todo lo que llevamos dando en segundo de Bachiller, entonces no hay nada nuevo, sí que hay que dedicarle mucho tiempo y al final es duro esas últimas semanas pero simplemente repasando acaba por no resultar muy difícil porque no hay nada nuevo, todo nos lo han explicado muy bien y, además, nos ha pillado el modelo Covid de la EBAU que es un poco más fácil que otros años, han bajado un poco el nivel, sobre todo para los que les ha costado más adaptarse después del Covid.

Habéis sido los últimos alumnos que realizáis esta prueba según el modelo Covid...

Sí, es lo que tengo entendido que ya el año que viene la van a cambiar.

A la vista de este excelente resultado, ¿qué recomendaciones podrías dar a alguna compañera o compañero que a lo mejor no les haya ido tan bien?

Creo que al final todo está en dedicarle tiempo de estudio también y preparar sobre todo lo que son Matemáticas y Física, hacer muchos ejercicios, al final a base de repetir acabas por saberlos hacer.

Imagino que evidentemente eres un estudiante de sobresalientes...

Sí, yo creo que me ha ido bien en Bachiller también.

¿Qué es lo que mejor se te ha dado del curso?

Lo que mejor se me da a mi yo creo que es inglés. Tengo el C1 de Cambridge y la verdad es que considero que el nivel en el instituto de inglés es bastante bajo.

En la EBAU has obtenido las mejores notas en la prueba, en las definitivas (40% prueba y 60% bachillerato) y también en la fase voluntaria, ¿has ido a por todas?

Sí, es eso es lo que me han dicho. Tampoco me lo esperaba, la verdad.

¿Cómo te has quedado?

Ha sido una sorpresa.

¿Cómo te enfrentas ahora a esta nueva andadura?

Siempre digo que por una parte me da como un poco de miedo empezar la Universidad, en Madrid, que es una ciudad grande, pero por otra parte tengo nervios e ilusión de empezar. A ver qué tal nos va a todos, a mí y a todos mis amigos.